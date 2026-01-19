Nota do Enem pode ser usada no Processo Seletivo UNIR 2026; inscrições seguem abertas até 21 de janeiro

Publicada em 19/01/2026 às 11h57
Com a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Universidade Federal de Rondônia (UNIR) reforça que candidatos que participaram do exame podem utilizar a pontuação no Processo Seletivo UNIR 2026 (PS UNIR 2026). As inscrições são gratuitas e seguem abertas até a próxima quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo sistema próprio da UNIR, no site https://sistemas.unir.br/discente.
Ao todo, são ofertadas 3.185 vagas em 72 cursos de graduação gratuitos, nas modalidades presencial e educação a distância (EaD), distribuídas entre os oito campi da instituição. A edição 2026 do PS UNIR também se destaca pela ampliação da oferta, com a criação de seis novos cursos.
Seleção pelo Enem – A classificação dos candidatos será realizada com base nas notas do Enem, podendo ser utilizadas as edições dos últimos dez anos (2016 a 2025). O sistema considerará automaticamente a maior média válida entre os anos informados. Para concorrer, é necessário não ter obtido nota zero em nenhuma prova objetiva nem na redação.
Quatro editais e múltiplas inscrições
O PS UNIR 2026 é organizado em quatro editais, todos com cronograma unificado:
- Dois destinados ao curso de Medicina;
- Dois para os demais cursos de graduação (PS Geral).
Cada candidato pode se inscrever em até quatro editais, desde que atenda aos critérios específicos de cada um.
Distribuição das vagas
Medicina - 40 vagas no total, sendo:
5 para Ações Afirmativas e Inclusão (indígenas, quilombolas, populações do campo, pessoas trans e pessoas com deficiência);
35 distribuídas entre Ampla Concorrência e Lei de Cotas.
Demais cursos presenciais e a distância - 3.145 vagas, distribuídas entre ampla concorrência, cotas e ações afirmativas, conforme a legislação federal;
Educação a Distância (EaD): 300 vagas nos cursos de Administração Pública e Turismo.
Os candidatos que optarem por vagas reservadas deverão participar das bancas de heteroidentificação e verificação, responsáveis por analisar autodeclarações e documentação exigida em cada modalidade.
Seis novos cursos ampliam a oferta
A ampliação do PS UNIR 2026 (veja aqui) acrescenta 250 novas vagas em 6 novos cursos presenciais distribuídos em quatro campi do interior, alinhados às demandas regionais e à interiorização do ensino superior público. Também passam a integrar a oferta, como novidade nesta edição, dois novos cursos na modalidade Educação a Distância (EaD), com mais 300 novas vagas. Confira os novos cursos por campus e modalidade:
Ariquemes: Direito e Letras–Inglês (noturno);
Presidente Médici: Tecnólogo em Aquicultura e Tecnólogo em Gestão Comercial (noturno);
Cacoal: Gestão da Tecnologia da Informação (noturno);
Ji-Paraná: Engenharia Civil (integral);
Educação a Distância (EaD): Administração Pública e Turismo.
Todos os novos cursos seguem o mesmo regime de vagas previsto nos editais principais, com ampla concorrência, cotas e ações afirmativas.
Resultados e cronograma
O resultado final do PS UNIR 2026 será divulgado em 5 de fevereiro de 2026, com início das aulas previsto para fevereiro.
Atenção! Neste ano, a manifestação de interesse é obrigatória e deve ser feita antes da primeira convocação para matrícula.
|Etapa do cronograma
|Data
|Inscrições
|Até 21/01/2026
|Homologação das inscrições
|23/01/2026
|Recursos (inscrição não homologada)
|24 a 26/01/2026
|Resultado preliminar
|30/01/2026
|Recursos do resultado
|31/01 a 02/02/2026
|Resultado final
|05/02/2026
|Manifestação de interesse
|06 a 08/02/2026
|1ª convocação para matrícula e bancas
|12/02/2026
|Início das aulas
|Fevereiro de 2026
Fique por dentro – Todas as informações oficiais, incluindo retificações, quadro de vagas, cronograma e orientações aos candidatos, estão disponíveis nos canais oficiais da universidade, no Portal da UNIR (unir.br) e também no Instagram @unir.rondonia). Dúvidas podem ser esclarecidas com o Serviço de Orientação do Usuário, o SOU UNIR, pelo WhatsApp: 2182-2016.
Os editais completos podem ser consultados nos links abaixo:
- PS UNIR Medicina 2026 – Ações Afirmativas e Inclusão
- PS UNIR Medicina 2026 – Ampla Concorrência e Cotas
- PS UNIR Geral 2026 – Ações Afirmativas e Inclusão
- PS UNIR Geral 2026 – Ampla Concorrência e Cotas
- PS UNIR Geral 2026 (novos cursos) - Retificação do Edital de Ações Afirmativas
- PS UNIR Geral 2026 (novos cursos) - Retificação do Edital de Cotas e Ampla concorrência
