Deputado Laerte Gomes confirma R$ 1,2 milhão para escolas de Nova Brasilândia do Oeste

Publicada em 19/01/2026 às 13h30
O deputado estadual Laerte Gomes confirmou a destinação de R$ 1,2 milhão em recursos para o município de Nova Brasilândia d’Oeste, que serão investidos diretamente na melhoria da infraestrutura educacional da cidade. O valor já está empenhado e atende à solicitação da vereadora Ana Paula Cappelli e da liderança local Maria Rezende, parceiras de mandato do parlamentar.
Do total de recursos, R$ 600 mil serão aplicados na reforma e ampliação da Escola Municipal Machado de Assis, enquanto os outros R$ 600 mil serão destinados à reforma e ampliação da Escola Ana Carolina Dalla Costa. O investimento tem como objetivo proporcionar melhores condições de ensino, além de mais conforto e segurança para alunos e profissionais da educação.
De acordo com o deputado Laerte Gomes, investir em educação é uma das prioridades do mandato. “Esse é um investimento direto no futuro das nossas crianças. Estrutura adequada faz toda a diferença no processo de aprendizagem e também valoriza os profissionais que atuam diariamente nas escolas”, destacou.
O parlamentar reforçou ainda a importância do trabalho conjunto com as lideranças locais para garantir que os recursos cheguem onde a população realmente precisa. “Essa conquista é fruto do diálogo, da parceria e do compromisso com Nova Brasilândia d’Oeste. Seguimos trabalhando para levar mais desenvolvimento e oportunidades aos municípios de Rondônia”, concluiu.
