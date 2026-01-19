Nesta segunda (19) e terça-feira (20), sala de vacinação do Centro de Saúde da Mulher funcionará até as 21h
Por Assessoria
Publicada em 19/01/2026 às 14h28
Nos acompanhe pelo Google News

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, comunica que, nesta segunda (19) e terça-feira (20), a sala de vacinação do Centro de Saúde Especializado da Mulher, localizado no Setor 04, estará aberta das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 21h.

O atendimento estendido será prestado à população para cumprir a demanda de atualização da caderneta vacinal e de emissão de certificados de vacinação do estudante, documento obrigatório para realizar matrícula na rede municipal de ensino.

Geral JARU
Imprimir imprimir