Inscrições para cursos profissionalizantes presenciais estão abertas até esta sexta-feira, 23, em Porto Velho
Por João Albuquerque
Publicada em 19/01/2026 às 16h05
O ano letivo do ensino profissionalizante em Porto Velho começa com uma vasta programação de cursos ofertados pelo governo de Rondônia. As inscrições estão abertas até esta sexta-feira (23), e para se inscrever o candidato deve acessar o link publicado no site do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-de-qualificacao-presencial-inscricoes-14-01-2026-a-23-01-2026/. As aulas serão realizadas na sede da Escola Técnica Estadual (Etec), localizada na Avenida Tiradentes, Setor Industrial; e nos polos Rio Branco e Flora Calheiros.

Neste cronograma a qualificação da mão de obra oferecida pela gestão estadual contempla as seguintes áreas:

Tecnologia

Informação

Infraestrutura

Segurança

Comunicação

Negócios

Gestão

Desenvolvimento educacional e social

Ambiente

Saúde

Produção Cultural

Design

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, quanto mais variedades de cursos mais chances de expandir a educação profissional, que tornou-se uma política pública no estado, ou seja, um benefício acessível para todos os cidadãos interessados em se qualificar profissionalmente. “Preparar o estudante para conseguir um emprego ou abrir o próprio negócio é uma das metas do governo de Rondônia que vem investindo para ampliar a geração de emprego e renda no estado”, salientou.

EMPREENDEDORISMO FEMININO

Essa onda otimista na economia local vem motivando o empreendedorismo feminino. Ruth Soares, de 30 anos, que mora no Bairro Igarapé, em Porto Velho, fez o curso profissionalizante de Assistente Administrativo e com os primeiros ensinamentos obtidos sobre gestão já sonha em investir no próprio negócio. “Eu tenho planos de ter uma empresa de peças personalizadas para eventos e datas comemorativas, porque vejo que esse tipo de produtos faz muito sucesso no mercado”, planeja ela.

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, muitas famílias estão sendo beneficiadas com a democratização da educação profissional, porque os cursos contam com estudantes de diversas faixas etárias. “Enquanto jovens a partir dos quinze anos se preparam para o primeiro emprego ou o primeiro empreendimento, quem já está com uma carreira consolidada se atualiza para buscar novas oportunidades”, destacou.

CURSOS OFERTADOS 

Sede Etec 

Operador de Drone

Informática Básica

Excel do Básico ao Avançado

Fundamentos da Computação

Auxiliar Administrativo

Oratória

Redação Oficial

Legislação Escolar

Português Instrumental

Matemática Aplicada

Ética e Cidadania Organizacional

Polo Rio Branco

Comunicação e Expressão

Atendimento ao Público

Oratória

Técnica de Limpeza e Conservação do Ambiente

Contabilidade Básica

Auxiliar Administrativo

Estatística

Relações Interpessoais

Introdução à Inteligência Artificial

Polo Flora Calheiros

Excel do Básico ao Avançado

Spa dos Pés

Maquiagem para Festas

Penteados e Tranças

Oratória

Informática Básica

Auxiliar Administrativo

Introdução à Segurança do Trabalho

Primeiros Socorros

Planejamento, Recrutamento e Seleção

Gestão de Desenvolvimento de Retenção de Talentos

Prática de Departamento Pessoal

Artesanato em Papel – Origami

Flores Gigantes

