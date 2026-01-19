Inscrições para cursos profissionalizantes presenciais estão abertas até esta sexta-feira, 23, em Porto Velho

Publicada em 19/01/2026 às 16h05
O ano letivo do ensino profissionalizante em Porto Velho começa com uma vasta programação de cursos ofertados pelo governo de Rondônia. As inscrições estão abertas até esta sexta-feira (23), e para se inscrever o candidato deve acessar o link publicado no site do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-de-qualificacao-presencial-inscricoes-14-01-2026-a-23-01-2026/. As aulas serão realizadas na sede da Escola Técnica Estadual (Etec), localizada na Avenida Tiradentes, Setor Industrial; e nos polos Rio Branco e Flora Calheiros.
Neste cronograma a qualificação da mão de obra oferecida pela gestão estadual contempla as seguintes áreas:
Tecnologia
Informação
Infraestrutura
Segurança
Comunicação
Negócios
Gestão
Desenvolvimento educacional e social
Ambiente
Saúde
Produção Cultural
Design
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, quanto mais variedades de cursos mais chances de expandir a educação profissional, que tornou-se uma política pública no estado, ou seja, um benefício acessível para todos os cidadãos interessados em se qualificar profissionalmente. “Preparar o estudante para conseguir um emprego ou abrir o próprio negócio é uma das metas do governo de Rondônia que vem investindo para ampliar a geração de emprego e renda no estado”, salientou.
EMPREENDEDORISMO FEMININO
Essa onda otimista na economia local vem motivando o empreendedorismo feminino. Ruth Soares, de 30 anos, que mora no Bairro Igarapé, em Porto Velho, fez o curso profissionalizante de Assistente Administrativo e com os primeiros ensinamentos obtidos sobre gestão já sonha em investir no próprio negócio. “Eu tenho planos de ter uma empresa de peças personalizadas para eventos e datas comemorativas, porque vejo que esse tipo de produtos faz muito sucesso no mercado”, planeja ela.
Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, muitas famílias estão sendo beneficiadas com a democratização da educação profissional, porque os cursos contam com estudantes de diversas faixas etárias. “Enquanto jovens a partir dos quinze anos se preparam para o primeiro emprego ou o primeiro empreendimento, quem já está com uma carreira consolidada se atualiza para buscar novas oportunidades”, destacou.
CURSOS OFERTADOS
Sede Etec
Operador de Drone
Informática Básica
Excel do Básico ao Avançado
Fundamentos da Computação
Auxiliar Administrativo
Oratória
Redação Oficial
Legislação Escolar
Português Instrumental
Matemática Aplicada
Ética e Cidadania Organizacional
Polo Rio Branco
Comunicação e Expressão
Atendimento ao Público
Oratória
Técnica de Limpeza e Conservação do Ambiente
Contabilidade Básica
Auxiliar Administrativo
Estatística
Relações Interpessoais
Introdução à Inteligência Artificial
Polo Flora Calheiros
Excel do Básico ao Avançado
Spa dos Pés
Maquiagem para Festas
Penteados e Tranças
Oratória
Informática Básica
Auxiliar Administrativo
Introdução à Segurança do Trabalho
Primeiros Socorros
Planejamento, Recrutamento e Seleção
Gestão de Desenvolvimento de Retenção de Talentos
Prática de Departamento Pessoal
Artesanato em Papel – Origami
Flores Gigantes
