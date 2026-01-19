Fonte interativa fará parte do projeto de revitalização do Parque Circuito

Publicada em 19/01/2026 às 15h59
Na última semana, a Prefeitura de Porto Velho anunciou a assinatura de ordem de serviço que autoriza o início das obras de revitalização do Parque Circuito Dr. José Adelino de Freitas. Na primeira etapa da obra será inaugurado algo inédito na capital: uma fonte interativa com luz, movimento e a oportunidade dos frequentadores do Parque se refrescarem nos dias quentes do verão amazônico. Um modelo que já existe em outras cidades do país.
Para o prefeito, Léo Moraes, a revitalização do espaço representa um compromisso com a qualidade de vida da população. “É uma grande satisfação poder revitalizar um espaço público tão importante e simbólico para a nossa cidade. O Parque Circuito faz parte da história de Porto Velho, e essa obra reafirma nosso cuidado com o lazer, o esporte e o bem-estar das famílias porto-velhenses”.
Construído em 1967, o Parque Circuito se consolidou ao longo das décadas como um dos principais símbolos de esporte, lazer e qualidade de vida da capital. A obra será executada pela Prefeitura através da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e o prazo de conclusão está previsto para 120 dias.
PROJETOS EM 2026
Além da revitalização do Parque Circuito, a Prefeitura de Porto Velho informou que, ao longo de 2026, outros espaços públicos também receberão intervenções, como o Skate Parque, o Parque Natural e o Parque da Cidade, ampliando a política municipal de valorização dos espaços de lazer, esporte e convivência.
