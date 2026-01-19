Planejamento financeiro: Advocacia de Rondônia tem até 30 de janeiro para garantir desconto máximo na anuidade 2026

Publicada em 19/01/2026 às 16h23
A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Rondônia (OAB RO) entra na reta final para a concessão do maior benefício financeiro da Campanha de Anuidade 2026. Advogados e advogadas de todo o estado têm até o dia 30 de janeiro para efetuar o pagamento à vista e assegurar o desconto máximo estabelecido pela Seccional. A iniciativa visa não apenas facilitar o planejamento financeiro da classe, mas também fortalecer a autonomia da Ordem em suas ações de defesa e suporte à advocacia.
Para o Presidente Márcio Nogueira, a adesão à campanha vai além do aspecto financeiro.
“O desconto é um incentivo importante, mas o real valor está no que ele sustenta: uma OAB presente, que cuida da saúde mental, impulsiona a carreira e defende as prerrogativas sem recuar. O gesto de regularizar a anuidade agora fortalece o impacto coletivo de todas as nossas vitórias”, afirma.
Facilidades e Prazos Mantendo o compromisso de acessibilidade, a OAB Rondônia oferece condições diversificadas para que nenhum profissional fique de fora da regularização:
-Desconto Máximo: Exclusivo para quitação integral até 30/01.
-Jovem Advocacia: Reduções progressivas automáticas conforme o tempo de inscrição.
-Parcelamento Flexível: Opção de dividir em até seis vezes no boleto ou cartão de crédito.
-Pagamento por Recorrência: Modalidade que permite o débito mensal no cartão de crédito sem comprometer o limite total do cartão do advogado.
Os recursos arrecadados são integralmente aplicados na manutenção da estrutura que atende a classe, desde as salas da advocacia e sedes das subseções até os serviços de ponta oferecidos pela ESA e pela CAARO.
A advocacia pode obter informações detalhadas e realizar a regularização diretamente na Tesouraria da Seccional, em Porto Velho, ou pelos canais oficiais de atendimento pelo whatsapp (69) 3217 2100 / (69) 9 8417-4219. A sede da OAB RO (Rua Paulo Leal, 1300) funciona em horário corrido, das 8h às 18h, para facilitar o acesso dos profissionais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!