“Se amar é se escolher todos os dias”, diz Thais Carla ao falar sobre nova fase

Vivendo um período de mudanças pessoais e profissionais, a influenciadora Thais Carla, de 34 anos, tem reforçado a rotina de autocuidado após uma expressiva perda de peso. A atriz e dançarina, que recentemente estreou como protagonista do musical Hairspray, contou que decidiu retocar o botox no rosto para suavizar linhas de expressão.
A informação foi compartilhada pela própria Thais nas redes sociais. “Já perdi 84 kg e decidi retocar o botox no rosto. Se amar é se escolher todos os dias, com gentileza, coragem e verdade”, escreveu. A influenciadora passou por uma cirurgia bariátrica em meados de abril deste ano.
O procedimento estético foi realizado com o médico Alexandre Dantas, enquanto o acompanhamento geral segue sob os cuidados de uma equipe multidisciplinar coordenada pela doutora Manoela Souza, na clínica Vitaliti Saúde, em São Paulo. Segundo o profissional responsável, a aplicação teve caráter preventivo. “A Thais já tem o rosto lindo e poucas marcas de expressão. No caso dela, a aplicação é mais preventiva”, explicou.
Recentemente, Thais também celebrou a marca de 81 kg eliminados ao refazer um exame de bioimpedância, método utilizado para analisar a composição corporal. No resultado divulgado, ela aparece com 140,2 kg, sendo 71,6 kg de massa magra e 38 kg de gordura corporal.
Ao comentar o processo, a influenciadora destacou a importância da constância nos cuidados. “Tem que fazer a bariátrica, tem que malhar, tem que se cuidar, suplementar e cuidar de si, que é o mais importante. Não queira milagre, não: tem que correr atrás”, afirmou.
