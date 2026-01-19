Com recursos de emendas da deputada Sílvia Cristina, obras da UBS em Buritis já atingem 45%

Publicada em 19/01/2026 às 14h18
As obras de construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) porte III, no Setor 10 em Buritis, avançam e já atingem 45% de execução. A deputada federal Sílvia Cristina destinou R$ 2,7 milhões em emendas, para garantir a obra e a estrutura necessária para que a unidade possa funcionar e atender o cidadão. Os trabalhos iniciaram no ano passado.
“É o modelo mais moderno e completo de UBS, que contará com toda a estrutura necessária para atender à população de Buritis. As obras estão avançando, chegando já a 45% dos trabalhos realizados e seguimos acompanhando”, disse a deputada.
A parlamentar recebeu o pedido da construção da UBS e trabalhou para assegurar o recurso, em menos de um ano. O prefeito Valtair Fritz e sua equipe têm acompanhado o trabalho.
“Nosso mandato é de resultados e sempre com o foco em cuidar da nossa gente, oferecendo serviços de qualidade, como o nosso povo merece”, finalizou a deputada.
