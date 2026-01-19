Justiça Eleitoral oficializa nova direção do PRD em Rondônia após tratativas de Elias Rezende

Publicada em 19/01/2026 às 15h34
A nova direção estadual do Partido Renovação Democrática (PRD) em Rondônia foi oficialmente registrada pela Justiça Eleitoral, que confirmou a validade da comissão provisória da legenda até o dia 31 de março de 2026. A anotação consta em certidão emitida nesta segunda-feira, 19 de janeiro, pelo Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), com abrangência estadual e sede em Porto Velho.
Com a formalização, o PRD passa a reunir, em sua estrutura dirigente, deputados estaduais em exercício e ex-deputados federais com atuação política consolidada em Rondônia. Integram a comissão provisória os parlamentares Edevaldo Marcolino Neves, Pedro Marcelo Fernandes Pereira, conhecido como Pedro Fernandes, e José Ribeiro Pinto Filho, o Ribeiro do Sinpol, além dos ex-deputados federais Nilton Balbino, chamado de Nilton Capixaba, e Carlos Magno Ramos.
A presidência do órgão partidário provisório foi atribuída a Anderson Dias, com mandato previsto para todo o período de vigência da comissão. A vice-presidência ficou sob responsabilidade de Nilton Balbino. A tesouraria geral passou a ser exercida por Pedro Fernandes, enquanto Arinaldo José Conceição da Silva foi designado como primeiro tesoureiro.
Na estrutura administrativa, Carlos Magno Ramos assume a função de primeiro secretário. A secretaria-geral ficou a cargo de Edevaldo Neves, e a secretaria executiva passou a ser exercida por Ribeiro do Sinpol, tendo Yale de Souza Jorge como primeiro secretário executivo. Também compõe a comissão provisória Luís Clodoaldo Cavalcante Neto, na condição de membro.
Segundo os registros que acompanham a anotação partidária, a reorganização do PRD em Rondônia foi articulada por Elias Rezende, atual secretário de Obras e Serviços Públicos do Estado e secretário-chefe da Casa Civil. O grupo responsável pela nova direção é composto por nomes de sua confiança, todos devidamente cadastrados nos assentamentos oficiais da Justiça Eleitoral.
A formação da nova comissão encerra o período em que a legenda esteve vinculada politicamente à família Gonçalves, associada ao vice-governador Sérgio Gonçalves, hoje filiado ao União Brasil, e ao ex-secretário-chefe da Casa Civil Júnior Gonçalves.
Elias Rezende integra o núcleo político do governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, também do União Brasil, e acumula funções estratégicas no Executivo estadual. Seu nome é citado nos bastidores como possível pré-candidato a deputado estadual. A reorganização partidária ocorre em meio às articulações que antecedem o calendário eleitoral de 2026.
CONFIRA:
Comentários
Seja o primeiro a comentar!