Recursos destinados por Cirone Deiró garantem aquisição de material esportivo em Alto Alegre dos Parecis

Publicada em 19/01/2026 às 15h27
Recursos públicos foram destinados à Prefeitura de Alto Alegre dos Parecis para a aquisição e posterior distribuição de material esportivo no município. A medida foi adotada após solicitação apresentada pelo vereador Sidney Buguim ao deputado estadual Cirone Deiró, que encaminhou a verba com a finalidade de atender a demanda local.
Com a liberação dos recursos, a administração municipal ficará responsável pela compra dos materiais e pela destinação aos atletas contemplados. A iniciativa busca oferecer melhores condições para a prática esportiva e para a participação em competições, ampliando o suporte estrutural disponível no município.
A destinação do investimento está inserida no conjunto de ações parlamentares voltadas ao atendimento de demandas apresentadas por representantes locais, com foco no fortalecimento das atividades esportivas desenvolvidas em Alto Alegre dos Parecis, em Rondônia.
