MPRO participa de

O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio da promotora de Justiça Maira Coura, participou no último sábado (17/1) da ação de adesivação de veículos promovida pela Banda do Vai Quem Quer, em apoio à campanha de combate à violência contra a mulher. Neste ano, o tradicional bloco de rua é parceiro do MPRO na divulgação do protocolo “Não é não” e lançou a campanha temática: “Se tem violência contra a mulher, a Banda mete a colher”.
A atividade teve como objetivo adesivar gratuitamente veículos para ampliar a divulgação da campanha junto ao bloco, considerado o maior do Carnaval de rua da região Norte. Como forma de agradecimento, os participantes receberam um abadá para o dia do desfile da Banda na avenida, além de uma muda de planta.
Enquanto aguardavam pela adesivação, a promotora de Justiça Maira Coura conversou com os motoristas sobre seus direitos e responsabilidades, reforçando a importância de garantir que a festa seja marcada pela alegria e pelo respeito, prevenindo situações constrangedoras e episódios de violência.
Não é não
O Carnaval é uma festa popular que reúne pessoas de diferentes origens e classes sociais, especialmente por sua natureza democrática, que incentiva a participação de todos e fortalece o senso de comunidade. Nesse contexto, o protocolo “Não é não” é fundamental para assegurar que a diversão e a liberdade ocorram de forma segura e respeitosa, sobretudo para as mulheres.
O MPRO reforça que a preservação do consentimento é indispensável e alerta para comportamentos que podem configurar assédio ou violência. “O Carnaval é uma época festiva, para celebrar com a família e amigos. Aproveitar a festa é importante, mas deve ser celebrado com responsabilidade. Quando uma mulher diz não, qualquer insistência é desrespeito. Qualquer passo além pode ser considerado violência. Denuncie!”, destaca a promotora de Justiça.
Canais de denúncia
Ligue 190 – Polícia Militar
Ligue 127 – Ouvidoria do MPRO
Ouvidoria MPRO (WhatsApp) – (69) 999.770.180
