CAMPANHA

MPRO participa de "adesivaço" da Banda do Vai Quem Quer pelo combate à violência contra a mulher no Carnaval

Neste ano, o tradicional bloco de rua é parceiro do MPRO na divulgação do protocolo “Não é não” e lançou a campanha temática: “Se tem violência contra a mulher, a Banda mete a colher”.