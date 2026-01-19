MPRO participa de
Por MP-RO
Publicada em 19/01/2026 às 15h46
O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio da promotora de Justiça Maira Coura, participou no último sábado (17/1) da ação de adesivação de veículos promovida pela Banda do Vai Quem Quer, em apoio à campanha de combate à violência contra a mulher. Neste ano, o tradicional bloco de rua é parceiro do MPRO na divulgação do protocolo “Não é não” e lançou a campanha temática: “Se tem violência contra a mulher, a Banda mete a colher”.

A atividade teve como objetivo adesivar gratuitamente veículos para ampliar a divulgação da campanha junto ao bloco, considerado o maior do Carnaval de rua da região Norte. Como forma de agradecimento, os participantes receberam um abadá para o dia do desfile da Banda na avenida, além de uma muda de planta.

Enquanto aguardavam pela adesivação, a promotora de Justiça Maira Coura conversou com os motoristas sobre seus direitos e responsabilidades, reforçando a importância de garantir que a festa seja marcada pela alegria e pelo respeito, prevenindo situações constrangedoras e episódios de violência.

Não é não

O Carnaval é uma festa popular que reúne pessoas de diferentes origens e classes sociais, especialmente por sua natureza democrática, que incentiva a participação de todos e fortalece o senso de comunidade. Nesse contexto, o protocolo “Não é não” é fundamental para assegurar que a diversão e a liberdade ocorram de forma segura e respeitosa, sobretudo para as mulheres.

O MPRO reforça que a preservação do consentimento é indispensável e alerta para comportamentos que podem configurar assédio ou violência. “O Carnaval é uma época festiva, para celebrar com a família e amigos. Aproveitar a festa é importante, mas deve ser celebrado com responsabilidade. Quando uma mulher diz não, qualquer insistência é desrespeito. Qualquer passo além pode ser considerado violência. Denuncie!”, destaca a promotora de Justiça.

Canais de denúncia

Ligue 190 – Polícia Militar

Ligue 127 – Ouvidoria do MPRO

Ouvidoria MPRO (WhatsApp) – (69) 999.770.180

