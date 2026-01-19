Indústria de Rondônia apresenta avanços com o Brasil Mais Produtivo

Publicada em 19/01/2026 às 15h46
O Brasil Mais Produtivo se consolidou em 2025 como uma das principais iniciativas de fortalecimento da indústria em Rondônia. Com atuação conjunta do Governo Federal, Sebrae e Senai, o programa ampliou o atendimento a micro, pequenas e médias indústrias, levando consultorias especializadas, inovação e melhoria da gestão para dentro das fábricas.
O Sebrae em Rondônia teve papel estratégico na mobilização das empresas, na articulação com parceiros e no acompanhamento das ações, garantindo soluções alinhadas à realidade do setor produtivo local. O foco foi direto: aumentar a produtividade, reduzir desperdícios e fortalecer a competitividade industrial.
Consultorias que geram resultado
Dezenas de indústrias aderiram ao programa e receberam consultorias em manufatura enxuta, transformação digital e gestão. As ações promoveram reorganização de processos, identificação de gargalos, melhor uso de recursos e adoção de tecnologias voltadas ao controle e à inovação da produção.
O acompanhamento próximo, com agentes locais atuando diretamente nas empresas, assegurou a aplicação prática das metodologias e resultados mensuráveis no curto e médio prazo.
O ciclo de 2025 começou com a realização do primeiro workshop do Brasil Mais Produtivo em Rondônia, em Porto Velho. O evento reuniu Sebrae, Senai, Sesi, Fiero e empresários industriais para apresentar as etapas do programa e os benefícios das consultorias.
A iniciativa reforçou a atuação integrada das instituições e marcou oficialmente o início dos atendimentos no estado.
Reconhecimento e destaque nacional
O Brasil Mais Produtivo também se conectou a outras frentes estratégicas do Sebrae em Rondônia, como o Programa Agente Local de Inovação (ALI), que passou a buscar novas empresas de diferentes setores, ampliando o alcance das ações para além da indústria.
Essa integração fortaleceu o ecossistema de inovação no estado e abriu caminho para uma jornada de inovação desenvolvida em parceria com o Senai, atendendo à demanda por soluções mais estruturadas e contínuas, com foco em produtividade, tecnologia e competitividade dos negócios rondonienses.
Perspectivas para 2026
Para 2026, a expectativa é ampliar o alcance do programa, com mais empresas atendidas e aprofundamento das ações. O Sebrae projeta intensificar a mobilização empresarial, fortalecer o acompanhamento técnico e ampliar a integração entre produtividade, gestão e transformação digital.
A meta é transformar os avanços de 2025 em uma cultura permanente de eficiência e inovação, impulsionando o crescimento da indústria e da economia de Rondônia.
Empresas interessadas podem buscar informações no Sebrae em Rondônia ou no Senai Rondônia sobre novos ciclos, editais e ações previstas para 2026.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!