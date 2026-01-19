Comunidades Terapêuticas de Porto Velho recebem ação de orientação sobre saúde bucal e autocuidado

Publicada em 19/01/2026 às 15h51
O cuidado com a saúde bucal tem papel fundamental no processo de recuperação e reintegração social de pessoas em tratamento contra a dependência química. Com esse foco, internos de Comunidades Terapêuticas de Porto Velho estão recebendo orientações sobre higiene oral e práticas de autocuidado, reforçando a importância desses hábitos para a saúde, a autoestima e a qualidade de vida durante a reabilitação.
O governo de Rondônia, por meio do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (Conepod), em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, via Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), tem realizado palestras voltadas ao público em recuperação. Entre os dias 15 e 16 de janeiro, três comunidades terapêuticas localizadas na Zona Rural da Capital foram contempladas com ações educativas e orientações práticas.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa é um avanço importante na política de cuidado integral às pessoas em tratamento. “Levar orientações sobre saúde bucal e autocuidado às comunidades terapêuticas é investir na prevenção de doenças, fortalecimento emocional e na valorização do ser humano, pilares fundamentais no processo de recuperação e reintegração social, resultado do trabalho articulado entre estado e município”, salientou.
O presidente do Conepod, David Inácio, ressaltou que o cuidado com a saúde é um instrumento essencial de transformação social, especialmente para pessoas em processo de recuperação da dependência química. Ao apoiar ações como as palestras de saúde bucal e autocuidado nas comunidades terapêuticas, o governo estadual reafirma o compromisso com políticas públicas humanizadas, que promovem dignidade, inclusão e fortalecimento da cidadania, contribuindo para que os internos tenham melhores condições de reconstruir suas vidas e retomar o convívio social com mais saúde e autoestima.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Na sexta-feira (16), a equipe esteve na Comunidade Terapêutica Geleard, onde 23 internos participaram da atividade educativa. As palestras foram conduzidas pela cirurgiã-dentista, Yonara Caetano e pela assessora, Rosilea Borges, que orientam os internos sobre escovação correta, uso do fio dental e prevenção de doenças bucais. Com essas ações integradas o governo de Rondônia, por meio do Conepod, reforça a presença nas comunidades terapêuticas, levando saúde, informação e dignidade a quem busca uma nova oportunidade de recomeço.
Também na sexta-feira foi atendida a Comunidade Terapêutica Vivos para Glória de Deus, na unidade “Terra Santa”, beneficiando 35 internos. E na quinta-feira (15), a Comunidade Terapêutica Casa Resgate recebeu a ação, que atendeu 10 internos, com foco no impacto positivo da saúde bucal na confiança pessoal durante o processo de recuperação.
A iniciativa reafirma o compromisso do poder público com a reconstrução da cidadania, partindo do princípio de que o autocuidado é um dos pilares para o fortalecimento emocional e social dos internos. A saúde bucal, muitas vezes negligenciada, foi apresentada como parte essencial do cuidado integral, contribuindo diretamente para o bem-estar físico e psicológico.
