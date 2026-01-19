Deputado destaca campanha “Janeiro Branco”, abertas matrículas na rede estadual de ensino, presidente da Assembleia Legislativa é candidato a governador?

Publicada em 19/01/2026 às 14h00
Saúde – A Campanha Janeiro Branco, que visa cuidados com a saúde mental das pessoas, “precisa ser um compromisso coletivo”, alertou o deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), corregedor Parlamentar da Assembleia Legislativa (Ale). Segundo o deputado, é preciso criar ambientes seguros em casa, no trabalho e nas redes sociais, onde pedir ajuda não significa fraqueza, mas uma atitude de coragem. “Prevenção não é apenas ir à terapia quando o copo transborda. Prevenção é o respeito aos limites do outro, entender que saúde mental é saúde”, alertou. “Que a campanha Janeiro Branco seja um convite para olharmos para a nossa mente, e para a de quem caminha ao nosso lado com a mesma importância”, concluiu o deputado Jean Mendonça.
Matrículas – A rede pública de ensino está com matrículas abertas a partir de hoje (19) e serão encerradas no dia 23. O procedimento é totalmente digital pelo site da Secretaria de Estado da Educação-Seduc. A medida visa assegurar aos estudantes a oportunidade de ingressar ou dar continuidade aos estudos na rede estadual de forma transparente e ágil. A matrícula online, segundo a secretária de Estado da Educação, Albaniza Oliveira, facilita o acesso dos estudantes ao sistema educacional, reduz filas e otimiza o atendimento. O processo digital, também contribui “para que as escolas se organizem com antecedência, assegurando um início de ano letivo mais bem estruturado”, afirmou a titular da Seduc.
Redano – O presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Alex Redano (Republicanos-Ariquemes) ultimamente vem sendo citado como um dos nomes em condições de concorrer ao Governo do Estado nas Eleições Gerais de outubro próximo. Realmente Redano tem condições de concorrer à sucessão estadual com chances reais de sucesso. Quem conhece sua trajetória política, talvez a mais solidadas últimas décadas, devido a eleição a vereador em Ariquemes, reeleição, presidente da Câmara Municipal, eleição a deputado, a presidente da Ale-RO, reeleição e novamente presidente do Legislativo estadual. E ainda tem a esposa, Carla, que se elegeu vereadora, se reelegeu, foi presidente da câmara e está no segundo mandato consecutivo como prefeita de Ariquemes. Hoje Redano é pré-candidato à reeleição em uma missão onde certamente não terá dificuldades para conseguir mais um mandato. Mas ele tem sim, projeto mais ousado, que depende de uma série de acontecimentos.
Futuro – Até as convenções partidárias, que serão realizadas de 20 de julho a 5 de agosto teremos vários desdobramentos na política local, e alguns serão decisivos para o futuro político estadual. Antes teremos a possibilidade de deputados mudarem de partido sem a perda do mandato, a Janela Partidária (7 de março a 5 de abril), que deverá promover mudanças significativas na política regional. Informação das mais privilegiadas sinalizam que Redano poderá, sim, concorrer a cargo eletivo majoritário nas eleições deste ano. O problema é que existem algumas arestas a serem aparadas, não com ele, mas de pessoas ligadas à política regional, e a fortes grupos políticos. Como é assunto de extrema relevância e ligado a lideranças expressivas, é prudente aguardar se realmente ocorrerão as mudanças programadas. É que envolve várias lideranças (da nova e velha guarda) trabalhando no assunto, que poderá definir o futuro governador do Estado.
Federal – Ji-Paraná tem dois representantes no Congresso Nacional, o senador Marcos Rogério, presidente regional do PL e a deputada Sílvia Cristina, que preside o PP em Rondônia. Nas eleições gerais deste ano, Sílvia tem planos de concorrer a uma das duas vagas ao Senado e Rogério a governador, mas Ji-Paraná tem nomes que estariam dispostos a disputar as eleições com chances de sucesso. Dentre eles o ex-prefeito e ex-deputado estadual Jesualdo Pires, atualmente sem partido, como já foi abordado na coluna na última semana, mas temos mais dois nomes em condições de conseguir vagas na Câmara Federal, de Ji-Paraná, como o empresário do ramo hoteleiro, Jônatas França, do Podemos e Anselmo de Jesus, do PT, que já passou pela Câmara Federal. E para o Senado o empresário e ex-senador Acir Gurgacz (“Diário da Amazônia”, Eucatur), presidente estadual do PDT, que virá com força total em busca de uma das duas vagas, hoje ocupadas por Confúcio Moura, presidente regional do MDB e Marcos Rogério.
Respigo
Na terça-feira (20) a Assembleia Legislativa estará realizando sessão extraordinária para analisar vetos parciais e totais de projetos pelo Governo do Estado. A sessão está programada para às 15h +++ Aumentam os comentários que o prefeito-reeleito de Rolim de Moura, Aldo Júlio (UB) com 54,3% dos votos válidos concorrerá a cargo eletivo nas eleições deste ano. Hoje Rolim de Moura não tem nenhum representante na Assembleia Legislativa e nem no Congresso Nacional (senadores e deputados) e a expectativa é que Aldo concorrer a deputado federal+++ Porto Velho tem 4 deputados federais, Maurício Carvalho (UB), coronel Chrisóstomo Moura (UB), Cristiane Lopes (UB), e e mais bem votado do Estado, Fernando Máximo (UB), que somou 85.596 votos nas eleições de 2022. O interior também tem quatro representantes na Câmara Federal, Lúcio Mosquini (MDB), Rafael O Fera (Podemos), Thiago Flores (Republicanos) e Sílvia Cristina (PP) +++ Já a Capital não tem nenhum dos três senadores, todos são do interior. Marcos Rogério (PL) de Ji-Paraná, Jorge Bagattoli (PL) de Vilhena e Confúcio Moura (MDB), de Ariquemes.
