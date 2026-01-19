Prefeitura de Ji-Paraná reforça atendimento em saúde mental durante o Janeiro Branco

Publicada em 19/01/2026 às 14h32
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reforça o compromisso com o cuidado integral da população ao destacar o papel estratégico do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) na promoção da saúde mental no município. Com atendimento contínuo e de portas abertas, o CAPS segue oferecendo acolhimento à população por meio de atendimentos presenciais e também por teleconsultas, modalidade implementada no ano passado e que representou um avanço significativo na rede municipal de saúde.
A ampliação do atendimento por meio das teleconsultas trouxe mais agilidade à fila de espera, facilitou o acesso dos pacientes aos profissionais de saúde mental e permitiu um acompanhamento mais eficaz, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades de deslocamento ou necessitam de maior frequência no cuidado. A iniciativa fortaleceu a resolutividade dos atendimentos em Ji-Paraná.
Dentro da programação do Janeiro Branco, mês dedicado à conscientização sobre a importância da saúde mental, a equipe multiprofissional do CAPS está realizando uma série de palestras e ações educativas ao longo do mês, com foco especial na saúde do trabalhador. As atividades ocorrem em diferentes espaços e têm como objetivo orientar, informar e estimular a prevenção do adoecimento emocional, promovendo o autocuidado e a busca por ajuda especializada quando necessário.
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semusa, reforça que o CAPS permanece disponível para acolher a população, oferecendo atendimento humanizado, escuta qualificada e acompanhamento contínuo. As ações desenvolvidas durante o Janeiro Branco integram uma política pública permanente de fortalecimento da saúde mental no município, conduzida com responsabilidade, planejamento e compromisso com o bem-estar da população.
A gestão municipal reafirma que investir em saúde mental é investir em qualidade de vida, e seguirá ampliando e qualificando os serviços ofertados na rede pública, garantindo acesso, cuidado e dignidade para todos os ji-paranaenses.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!