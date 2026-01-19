Curso do Pró-Moradia Leste I certifica moradoras e amplia oportunidades de trabalho

Publicada em 19/01/2026 às 16h42
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), informa a conclusão do primeiro curso de capacitação do Projeto de Trabalho Social (PTS), vinculado ao Programa Pró-Moradia Leste I, executado com recursos do Governo Federal, sob gestão da Caixa Econômica Federal, com contrapartida do município.
O curso de penteado em cabelo feminino, realizado pela Comepi, teve duração de cinco dias e foi encerrado na última sexta-feira, dia 16. Ao todo, 14 moradoras do Residencial Pró-Moradia receberam certificação profissional, ficando preparadas para ingressar no mercado de trabalho e ampliar suas possibilidades de geração de renda.
A entrega dos certificados foi conduzida pela secretária adjunta da Semdec, Lu Raposo, que ressaltou o impacto das ações na vida das famílias.
Para a aluna Neuma Maria Lima, participante do curso, a qualificação representa uma nova etapa. “Sempre quis aprender uma profissão. Agora me sinto mais confiante para trabalhar e ajudar minha família”, destacou.
Dando continuidade ao projeto, teve início nesta segunda-feira (19) o curso de capacitação de barbeiro, também com duração de cinco dias. As formações são ofertadas de maneira gradativa e alternada, contemplando diferentes áreas e aproximando os moradores das demandas reais do mercado local.
O Projeto de Trabalho Social do Pró-Moradia Leste I integra ações de cidadania, educação e qualificação, reforçando o compromisso da Semdec e da gestão municipal em transformar a política habitacional em oportunidade concreta de desenvolvimento humano e inclusão produtiva.
