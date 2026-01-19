Prefeitura de Vilhena anuncia reajuste salarial de quase 30% para 1200 servidores

Publicada em 19/01/2026 às 14h37
A Prefeitura de Vilhena anunciou, na tarde de sexta-feira, 16, a concessão de um reajuste salarial de 29,7% para servidores municipais enquadrados nas classes A a G, contemplando cerca de 1.200 servidores dos níveis fundamental ao técnico.
O anúncio foi feito pelo prefeito Flori Cordeiro, após reunião com representantes do Sindicato dos Servidores do Sul (Sindsul), secretários municipais e vereadores. A medida alcança servidores da administração direta e indireta, incluindo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).
De acordo com a administração municipal, o reajuste é resultado de diálogo com a categoria e de estudos técnicos que avaliaram o impacto financeiro da medida, garantindo responsabilidade fiscal e equilíbrio das contas públicas. Os cálculos consideram tanto a estrutura administrativa da Prefeitura quanto os custos da autarquia responsável pelo abastecimento de água e saneamento e ultrapassa um investimento anual de R$ 10 milhões em recursos próprios.
“O percentual anunciado representa um avanço significativo na política de valorização dos servidores, especialmente daqueles que compõem as faixas iniciais da carreira, e busca recompor perdas acumuladas, além de reconhecer o papel desses profissionais no funcionamento dos serviços públicos municipais”, destacou o prefeito.
Flori destacou ainda que os próximos passos envolvem os trâmites legais necessários para a efetivação do reajuste, conforme a legislação vigente, e que o mesmo já deverá compor a folha salarial de fevereiro.
