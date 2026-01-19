Rodovia-135 recebe microrrevestimento do governo garantindo melhor trafegabilidade em Alta Floresta do Oeste

Publicada em 19/01/2026 às 14h22
O governo de Rondônia está realizando 19,22 quilômetros de microrrevestimento asfáltico na RO-135, no município de Alta Floresta d’Oeste. O serviço é executado pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), que avança nas melhorias das rodovias estaduais utilizando a carreta de microrrevestimento, que percorre todo o estado, renovando as vias para todos que a utilizam, com o intuito de reforçar a conservação da rodovia e garantir melhores condições de trafegabilidade.
A intervenção tem como objetivo preservar o pavimento, aumentar a vida útil da estrada e proporcionar mais segurança e conforto aos usuários que utilizam a via diariamente para o deslocamento e o escoamento da produção local.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em infraestrutura viária refletem o compromisso da gestão com o desenvolvimento regional. “Estamos trabalhando de forma contínua para melhorar nossas rodovias. A RO-135 é uma via importante para Alta Floresta e região, e esse microrrevestimento garante mais segurança, economia e qualidade de vida para a população”, ressaltou.
Carreta de microrevestimento percorre todo o estado, renovando as vias para todos que a utilizam
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, salientou a importância do serviço executado. “O microrevestimento é uma solução eficiente para a manutenção preventiva das rodovias, pois recupera a superfície do pavimento, prolonga sua durabilidade e reduz a necessidade de intervenções futuras.”
O titular da Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa), Lucas Albuquerque, enfatizou o empenho das equipes envolvidas na execução dos trabalhos. “Nossa equipe tem atuado com planejamento e responsabilidade para garantir um serviço de qualidade. Essa obra demonstra o cuidado do governo de Rondônia com a malha viária e com os usuários que dependem diariamente da rodovia. A carreta do microrrevestimento percorre as rodovias sob a responsabilidade do estado, executando obra de qualidade com rapidez”, afirmou.
Segundo o gerente operacional das seis Usinas de Asfalto, Adriano Fortunato, nesta primeira etapa, estão sendo executados 10 quilômetros dos 19,22 previstos. Segundo ele, a expectativa é de que toda a obra seja concluída com rapidez, garantindo os benefícios do microrrevestimento à população o quanto antes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!