Sesau orienta sobre diferença entre HIV e AIDS, e como prevenir e tratar o vírus

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é uma realidade mundial. A prevenção e a conscientização são fundamentais, assim como o tratamento adequado, que possibilita às pessoas que vivem com HIV uma vida com qualidade. Nesse contexto, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) alerta sobre a diferença entre HIV e AIDS e orienta a população sobre onde buscar atendimento e medicamentos gratuitos.
De acordo com a infectologista do Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), Maiara Soares, a transmissão do vírus ocorre principalmente por via sexual ou por contato com sangue contaminado. Inicialmente, pode não haver sintomas. “Após a infecção, nas primeiras semanas, podem surgir febre, ínguas e sintomas que se assemelham a uma virose, que desaparecem. Em muitos casos, a doença permanece silenciosa por anos”, explicou.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ciência mostra que, com acompanhamento médico e uso correto dos medicamentos é possível viver com saúde e dignidade. “A prevenção continua sendo a maior aliada e, a saúde pública de Rondônia oferece estrutura, profissionais capacitados e medicamentos gratuitos para proteger a população”, salientou.
O Secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, reforça que a conscientização é a forma mais eficiente de prevenção. “Se proteger é o melhor método. Nossas unidades e profissionais estão engajados e prontos para atender e acompanhar os pacientes”, frisou.
HIV OU AIDS?
Conforme a infectologista do Cemetron, o HIV é o vírus que infecta o organismo e ataca o sistema imunológico. Já a AIDS é a doença que pode se desenvolver quando a infecção pelo HIV não é tratada, caracterizada por uma queda acentuada da imunidade e surgimento de infecções oportunistas e, por isso a importância do diagnóstico precoce e tratamento.
TESTE RÁPIDO
Em Rondônia, a Policlínica Oswaldo Cruz (POC) disponibiliza testagem rápida para HIV sem necessidade de regulação. Basta comparecer à unidade, que fica localizada na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 3.862, Bairro Industrial, com o documento de identidade e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). O resultado sai em até 20 minutos. Caso seja positivo, o paciente é encaminhado para consultas com infectologista na unidade mesmo e, se necessário, para internação no Cemetron.
MEDICAMENTO
A profilaxia pré-exposição (PrEP) é um método de prevenção contra o HIV oferecido pelo SUS. Consiste no uso de comprimidos com tenofovir e entricitabina, que bloqueiam a multiplicação do vírus no organismo. Pode ser tomada diariamente ou sob demanda, sempre com acompanhamento médico e exames regulares. Embora reduza significativamente o risco de infecção pelo HIV, não protege contra outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e, por isso o uso de preservativo continua recomendado.
Na rede pública de Rondônia são oferecidos medicamentos para tratamento e para a prevenção da infecção (PEP e PrEP), testes rápidos, internação hospitalar e acompanhamento multidisciplinar.
ONDE BUSCAR ATENDIMENTO
Policlínica Oswaldo Cruz: das 7h às 19h, na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 3.862, Bairro Industrial
Unidades Básicas de Saúde mais próximas de sua residência
Serviço de Assistência Especializada (SAE): das 7h às 19h, na Rua Duque de Caxias, nº 1.960, Bairro São Cristóvão
