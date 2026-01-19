Programa de dignidade menstrual quebra tabus e leva dignidade em Porto Velho

Publicada em 19/01/2026 às 12h02
Um item considerado simples por muitas pessoas, o absorvente higiênico ainda representa um grande desafio para meninas e mulheres de baixa renda e com pouco acesso à informação. A falta desse item essencial pode gerar exclusão social, constrangimento e até prejuízos educacionais, especialmente durante o período menstrual.
Atenta a essa realidade, que ainda hoje é cercada por tabus por se tratar de uma questão exclusivamente feminina, a Prefeitura de Porto Velho, por meio de uma ação integrada entre secretarias e coordenada pela Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, deu início a um amplo projeto voltado à garantia da dignidade menstrual em todo o território municipal.
Entre as medidas já implementadas está a execução do Programa de Dignidade Menstrual, que tem como principal objetivo democratizar o acesso ao absorvente higiênico para mulheres e meninas. Vale destacar que os recursos utilizados na ação são oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS).
Para a coordenadora técnica do Programa de Dignidade Menstrual, Heloísa Garcia, as meninas em idade escolar estão entre as mais afetadas pela falta do produto, situação que pode resultar em faltas frequentes às aulas e até no abandono do ano letivo.
Anne Cleyanne disse que o programa evidencia uma realidade que precisa ser encarada de forma responsável por toda a sociedade
“Isso acaba se tornando motivo de vergonha e leva a mulher a se excluir da sociedade. O Programa de Dignidade Menstrual vem justamente para enfrentar essa realidade e garantir que cada vez mais mulheres tenham acesso aos seus insumos básicos, pois a ausência deles também configura uma forma de violência”, destacou Heloísa Garcia.
De acordo com a coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres em Porto Velho, Anne Cleyanne, o programa evidencia uma realidade que precisa ser encarada de forma responsável por toda a sociedade, uma vez que as mulheres vivenciam situações específicas e necessitam do amparo do poder público.
“Nós temos meninas que estão no início da vida reprodutiva e mulheres que já estão na fase da menopausa, que também precisam de informação e acolhimento. Por isso, a prefeitura traz o Programa de Dignidade Menstrual para garantir não apenas o acesso aos absorventes, mas também que o cuidado e a orientação cheguem à porta dessas mulheres”, afirmou Anne Cleyanne.
Os absorventes estão sendo distribuídos na rede municipal de saúde, e a Prefeitura de Porto Velho segue com uma agenda permanente de campanhas informativas e ações diretas. O Programa de Dignidade Menstrual conta com a parceria do SUS, Semias, Segov e Semusa.
