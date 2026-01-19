Homem de 29 anos é encontrado morto com vários tiros de pistola

Publicada em 19/01/2026 às 13h50
Corpo com as perfurações foi encontrado por amigo que também morava na casa
Foi identificado o homem cujo corpo foi encontrado dentro de uma casa no bairro Alto Alegre, em Vilhena, na manhã desta segunda-feira, 19. A vítima dos disparos de arma de fogo tinha 29 anos e se chamava Anthony Lucas Alves Silva.
De acordo com informações obtidas pelo FOLHA DO SUL ON LINE no local do crime, vizinhos do homem assassinado chegaram a escutar os tiros que o atingiram por volta das 23:00h de ontem, mas ninguém foi ao local do ataque e nem acionou a Polícia Militar.
O corpo da vítima foi encontrado por um outro rapaz que mora no mesmo imóvel, mas que havia passado a noite na casa da namorada, retornando apenas hoje pela manhã.
Os indícios em frente a casa onde Anthony morava com o amigo indicam que ele foi alvejado do lado de fora, mas conseguiu entrar no quintal, onde seu corpo foi encontrado. Três cápsulas de pistola calibre .380, a arma usada no homicídio, foram encontradas em frente o portão.
O assassino e seu provável comparsa teriam feito 12 disparos, sendo que o restante das cápsulas estava no quintal, onde Anthony entrou com a bicicleta na qual tinha levado na casa dela, a namorada, com quem estava bebendo pouco tempo antes, no mesmo local onde foi morto. Ele teria sido surpreendido pelo atirador ainda no portão.
Dentro da casa foi encontrada uma motocicleta desmontada que, segundo pessoas próximas, Anthony, que era repositor, em supermercados, de uma marca de condimentos, teria trazido “de fora”. O veículo pode ser produto de furto, mas não há confirmação do envolvimento dele no crime.
O MOTIVO
O jovem teria revelado à família que vinha recebendo ameaças nos últimos dias, e as juras de morte estariam partindo de uma facção criminosa que atua em Vilhena
A razão para que o grupo faccionado anunciasse a intenção de matá-lo seria a gravidez de uma mulher, que supostamente pediu a punição ao pai do bebê. Mas ainda não há confirmação oficial de que esta teria sido a motivação do homicídio.
