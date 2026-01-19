Centros Municipais de Arte e Cultura Escolar (CEMACEs) divulgam resultado final e convocação para matrículas

Publicada em 19/01/2026 às 11h12
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) concluiu o período de inscrições para os Centros Municipais de Arte e Cultura Escolar (CEMACES) e já divulgou o resultado dos alunos selecionados para o ano letivo de 2026. Os centros Francisco Lázaro (Laio), Jorge Andrade e Som na Leste, localizados em diferentes regiões de Porto Velho, seguem como referência na formação artística e cultural de crianças e adolescentes da rede municipal.
Anualmente, as CEMACEs atendem milhares de estudantes, oferecendo atividades nas áreas de música, teatro, dança, artes visuais e expressão corporal, ampliando o acesso à cultura e fortalecendo o desenvolvimento integral dos alunos. Além de complementar o ensino regular, os centros desempenham um papel fundamental na formação cidadã, na socialização e na valorização dos talentos locais.
A grande procura pelas vagas reforça a relevância das CEMACEs para a comunidade escolar. Para a Semed, esses espaços são estratégicos na política educacional do município, pois promovem inclusão, criatividade e oportunidades que impactam diretamente o desempenho e a permanência dos alunos na escola.
Com o resultado divulgado, os responsáveis devem acompanhar as próximas orientações para confirmação das vagas e início das atividades. A Semed reafirma o compromisso de seguir investindo nos centros de arte e cultura como instrumentos de transformação social por meio da educação.
CONFIRA ABAIXO:
RESULTADO FINAL E CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULAS
