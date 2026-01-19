Daniela Albuquerque nega ter pedido saída de Luciana Gimenez da RedeTV!: “Muito triste”

Publicada em 19/01/2026 às 09h47
A apresentadora Daniela Albuquerque, de 43 anos, usou as redes sociais para negar que tenha solicitado a demissão de Luciana Gimenez da RedeTV!. Em vídeo publicado no Instagram, Daniela afirmou estar sendo alvo de ataques após a circulação de uma matéria que, segundo ela, atribuiu de forma equivocada sua participação na saída da comunicadora veterana do canal.
No relato, a apresentadora disse enfrentar dias difíceis em razão das acusações. “Tenho passado dias terríveis, com muitos ataques a meu respeito, ataques muito levianos por conta de uma matéria que saiu […] uma matéria dizendo que eu pedi a cabeça, que eu literalmente demiti a Luciana, como se eu tivesse esse poder de demitir ou contratar alguém”, afirmou.
Daniela também criticou o que classificou como tentativas recorrentes de criar rivalidade feminina no meio artístico. “É muito triste ver gente querendo atacar, fazer rivalidade, sabe? Duas mulheres, sempre me colocando lá embaixo, colocando outra pessoa embaixo. Essa briga, sabe?”, declarou.
Ao comentar situações semelhantes ao longo de sua trajetória na emissora, a apresentadora ironizou as acusações. “Desde quando eu entrei, desde quando eu comecei na Rede TV, sempre foi assim, sempre. ‘Daniela fez isso, Daniela mandou embora não sei quem’. Nossa, me dá tanto poder, eu não sei de onde que vem tanto poder assim para mim”, disse.
Ela também destacou o impacto emocional das críticas. “Tudo bem não gostar do meu trabalho, não me achar boa o suficiente, mas atingir o meu caráter, isso não pode, né? É muito triste, sabe? Só paulada. Daniela faz isso, Daniela faz aquilo. Sabe uma hora que a gente cansa. A gente quer um pouco de afeto, pouco de carinho”, completou.
Luciana Gimenez deixou a RedeTV! após 25 anos de atuação. O desligamento ocorreu semanas depois de Marcelo de Carvalho, ex-marido da apresentadora, deixar a presidência da emissora, função que dividia com Amilcare Dallevo Jr., marido de Daniela. A emissora informou que o contrato foi encerrado “em comum acordo”.
