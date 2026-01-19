“Vida ganhou um novo sentido”, diz Lauana Prado ao anunciar gravidez no palco

Publicada em 19/01/2026 às 09h38
A madrugada desta segunda-feira (19) foi marcada por um anúncio especial no Rio de Janeiro. Durante um show na Zona Sul da capital fluminense, a cantora Lauana Prado revelou ao público que está grávida, transformando a apresentação em um momento de forte emoção.
No palco, enquanto cantava Coisa Rara, a artista exibiu imagens do ultrassom no telão, acariciou a barriga e recebeu os pais, que se juntaram a ela diante da plateia. A revelação foi recebida com aplausos e repercutiu imediatamente nas redes sociais.
Horas depois, Lauana confirmou a gestação em uma publicação no Instagram, onde compartilhou um texto pessoal sobre a nova fase. “Há algumas semanas, a minha vida ganhou um novo sentido”, escreveu a cantora, ao destacar que o amor sempre foi a força que a conduziu em sua trajetória. No relato, ela afirmou: “Eu canto, luto, trabalho e resisto todos os dias para entregar o meu melhor em tudo que faço”.
Na sequência, a sertaneja refletiu sobre sonhos e amadurecimento. “A vida me ensinou que nem todo sonho vem pronto… e que às vezes a gente precisa construir o nosso. Com coragem, fé e muita verdade”, afirmou, ressaltando que construiu esse momento “do meu jeito, no meu tempo e com meu coração inteiro”.
Encerrando o texto, Lauana definiu a gravidez como uma conquista especial. “Hoje eu quero dividir com vocês um capítulo muito especial. Eu celebro meu maior projeto, minha maior bênção e a melhor promessa que Deus já cumpriu na minha vida”, declarou. A cantora também reforçou o desejo antigo de ser mãe: “Ser mãe sempre esteve nos meus planos, e daqui pra frente seremos dois corações batendo em um só”.
que coisa mais linda d aninha vida, tenho certeza que você será uma mãezona, eu te amo muito 😭 @LauanaPrado pic.twitter.com/syYyvJiOBI — dani (@smendesfv) January 19, 2026
