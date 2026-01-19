Homem é atacado a tiros na Zona Leste de Porto Velho
Por News Rondônia
Publicada em 19/01/2026 às 09h00
 Uma tentativa de homicídio assustou moradores do bairro Mariana, na Zona Leste de Porto Velho, na tarde deste domingo (18). Um homem, que não teve a identidade revelada, foi alvo de vários disparos de arma de fogo após um desentendimento.

De acordo com informações colhidas no local, o suspeito do ataque é um indivíduo conhecido pelo apelido de “Junior louco”. Armado, ele disparou diversas vezes contra a vítima, que conseguiu sobreviver ao fugir correndo e pular muros de residências vizinhas.

O irmão da vítima presenciou o momento da tentativa de homicídio. Ele relatou que, ao sair de casa para verificar o que estava acontecendo, quase foi atingido pelos estilhaços e projéteis disparados pelo criminoso.

Após o ataque, o suspeito fugiu do local tomando rumo ignorado. A motivação exata da briga que deu origem aos disparos ainda é desconhecida e deverá ser apurada pelos órgãos de segurança pública da capital.

A Polícia Militar foi acionada rapidamente e realizou varreduras por diversas ruas do bairro Mariana na tentativa de localizar “Junior louco”. Apesar do cerco policial, o agressor não foi encontrado até o fechamento desta matéria.

A ocorrência foi registrada e encaminhada para a Polícia Civil, que assumirá a investigação da tentativa de homicídio. Moradores da região reclamam da insegurança e esperam que o autor dos disparos seja detido para evitar novos ataques no bairro.

A vítima não sofreu ferimentos graves durante a fuga, mas o caso serve de alerta para o aumento da violência interpessoal na região leste. A polícia solicita que qualquer denúncia sobre o paradeiro do suspeito seja feita de forma anônima.

