Jovem é encontrado morto com sinais de violência em terreno baldio

Publicada em 19/01/2026 às 08h50
Um jovem identificado como Tiago Pereira Passos Conceição, de 22 anos, foi encontrado morto no início da tarde deste domingo (18), em um terreno baldio localizado na Rua José Adelino, no bairro Costa e Silva, zona Norte de Porto Velho. O local onde o corpo foi localizado fica ao lado do Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP).
De acordo com informações apuradas no local, moradores da região encontraram o corpo da vítima e acionaram imediatamente as autoridades. O jovem apresentava diversas marcas de violência em várias partes do corpo, o que levantou a suspeita de homicídio.
A Polícia Militar foi a primeira a chegar à ocorrência, realizando o isolamento da área para preservar a cena do crime. Em seguida, equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas e iniciaram os trabalhos de investigação, colhendo informações e ouvindo testemunhas que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte.
Segundo relatos de familiares, durante a madrugada Tiago teria chegado à casa da mãe sob efeito de drogas, bastante alterado, causando danos no interior da residência. Após o episódio, o jovem saiu de casa e não foi mais visto com vida. Ele acabou sendo encontrado morto horas depois, nas proximidades de onde morava.
O corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que devem apontar a causa exata da morte. O caso segue sob investigação da DHPP, que trabalha para identificar a autoria e a motivação do crime.
A polícia não descarta nenhuma linha de investigação e reforça que informações da população podem contribuir com o andamento do inquérito, podendo ser repassadas de forma anônima às autoridades.
