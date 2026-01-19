Exército israelense lança ampla operação na Cisjordânia

Publicada em 19/01/2026 às 10h19
O Exército de Israel iniciou nesta segunda-feira (19) uma ampla operação militar na cidade de Hebron, na Cisjordânia ocupada. Segundo as Forças de Defesa de Israel, a ação deve se estender por vários dias.
Em comunicado, os militares informaram que a ofensiva tem como objetivo “desmantelar infraestruturas terroristas, erradicar a posse ilegal de armas e reforçar a segurança na região”. O Exército também alertou para um aumento significativo da presença de tropas israelenses na área durante o período da operação, sem divulgar detalhes adicionais.
Até o momento, as autoridades palestinas não se pronunciaram sobre as novas incursões militares em Hebron.
Desde 7 de outubro de 2023, quando teve início a guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o grupo palestino Hamas, operações do Exército israelense e ataques de colonos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental resultaram na morte de quase 1.050 palestinos. O número representa um dos períodos mais violentos já registrados nesses territórios, com recordes de vítimas nos primeiros nove meses após o início do conflito.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!