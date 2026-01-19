Porto Velho tem adesão de mais de 6 mil responsáveis e entra em fase de matrículas

Publicada em 19/01/2026 às 10h32
A Chamada Escolar da rede municipal de ensino de Porto Velho, encerrada na última semana, registrou a adesão de mais de 6 mil pais e responsáveis que realizaram a inscrição de seus filhos para o ano letivo de 2026. O número expressivo confirma a importância do processo para o planejamento e organização da educação no município.
A partir desta segunda-feira, 19 de janeiro, começa o período oficial de matrículas, que segue até o dia 23. Os responsáveis que não realizarem a matrícula dentro do prazo deverão aguardar a próxima etapa, pois a rede municipal passa a seguir a lista de espera, respeitando a ordem de inscrição feita na chamada escolar. Essa nova fase tem início no dia 28 de janeiro, com a abertura do cadastro reserva. Após essa etapa, quem não conseguiu efetivar a matrícula terá uma nova oportunidade. A recomendação é que pais e responsáveis fiquem atentos aos prazos e não deixem para a última hora. Garantir a matrícula dentro do período estabelecido é essencial para assegurar a vaga do aluno na unidade indicada.
A Secretaria Municipal de Educação reforça que a chamada escolar é fundamental para o reordenamento da rede, pois permite identificar a demanda real por vagas, organizar turmas, distribuir estudantes de forma equilibrada entre as unidades e planejar a atuação de professores e equipes pedagógicas.
O início do ano letivo está previsto para o dia 4 de fevereiro de 2026.
