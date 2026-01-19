Desenvolvimento dos municípios é impulsionado pelo governo com obras nos espaços públicos entre 2019 e 2025

Publicada em 19/01/2026 às 10h40
Investimentos da ordem de mais de R$ 370 milhões, aplicados na execução de obras de saneamento básico, infraestrutura, reformas e revitalizações de espaços públicos nos quatro cantos do estado, marcaram as ações do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), no período de 2019 a 2025.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os avanços em cada município evidenciam os um trabalho contínuo de investimentos nos quatro cantos do estado e o fortalecimento da infraestrutura e melhorias nos serviços essenciais. “Estamos investindo em obras que demonstram o compromisso da gestão com espaços públicos eficientes e com a melhoria das estruturas de segurança pública, para melhor atender a população”, salientou.
OBRAS FISCALIZADAS
2020
36 obras fiscalizadas em 21 municípios, com investimentos de R$ 9.484.014,73
2021
112 obras fiscalizadas em 40 municípios, com investimentos de R$ 75.325.362,98
2022
58 obras fiscalizadas em 27 municípios, com investimentos de R$ 41.929.436,26
2023
53 obras fiscalizadas em 28 municípios, com investimentos de R$ 24.927.836,90
2024
43 obras fiscalizadas em 24 municípios, com investimentos de R$ 25.692.743,29
2025
44 obras fiscalizadas em 26 municípios, com investimentos de R$ 18.807.689,31
SANEAMENTO BÁSICO
Por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a Seosp também avançou na implantação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com ações em Porto Velho, distrito de União Bandeirantes, Jaru e Ji-Paraná. Os investimentos ultrapassam R$ 175 milhões, oriundos do PAC e de contrapartida estadual, garantindo mais saúde e qualidade de vida à população.
Em Porto Velho, quatro Termos de Compromisso garantem ampliações no sistema de abastecimento de água. Em Jaru, os recursos foram aplicados na implantação do esgotamento sanitário e na ampliação do fornecimento de água. Já em Ji-Paraná, os investimentos contemplaram a expansão do sistema de esgoto e melhorias no abastecimento de água.
ESPAÇOS DE LAZER
O Parque do Abobrão, na Zona Sul de Porto Velho, tornou-se referência em estrutura de lazer, com campo society, banheiros, quadras, academia ao ar livre, playground, pista de caminhada, estacionamento e sede administrativa. Toda a estrutura foi entregue em fevereiro de 2025. Outro destaque é a entrega da praça de São Carlos, no Baixo Madeira, em Porto Velho, realizada em julho de 2024. As melhorias tiveram investimento de cerca de R$ 2 milhões com recursos próprios do estado que contemplam revitalização do ginásio, quadra de vôlei de areia, espaço de convivência, playground, academia tubular, palco e calçada para caminhada.
Em Pimenta Bueno, o Complexo Esportivo do Brejão também recebeu revitalização completa, somando mais de R$ 2 milhões investidos. O espaço recebeu nova pista de caminhada, quadras de areia, campo, drenagem, urbanização, banheiros e iluminação.
Com investimento de mais de R$ 1 milhão, a Praça Nossa Senhora Aparecida, em frente à igreja matriz de Colorado do Oeste, também passou por uma grande transformação, incluindo modernização elétrica com nova iluminação e cabeamento, além de melhorias como calçadas de concreto, bancos, pergolados e paisagismo completo com grama esmeralda, árvores e arbustos.
PORTAIS DE ENTRADA DAS CIDADES
Entre as obras de impacto visual e turístico, destaca-se o portal de entrada de Rolim de Moura, instalado na RO-010. O pórtico moderno, nas cores verde e amarela e com elementos que representam o agronegócio local, tornou-se cartão-postal do município, com investimento de mais de R$ 1 milhão.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
A Seosp também fortaleceu ações de iluminação pública, garantindo mais segurança e beleza urbana. Entre elas, a ampliação da rede em Pimenteiras do Oeste e a instalação de mais de 560 luminárias no bairro Nova Pimenta, em Pimenta Bueno, com tecnologia de eficiência energética acima de 20%. Ao longo da BR-364, no trecho de entrada da cidade, também foram instaladas 249 luminárias, iluminando quase 4 quilômetros. Outro destaque foi a instalação de cerca de 700 pontos de luz em LED no Espaço Alternativo em Porto Velho.
OBRAS DIRETAS
Por meio da Gerência de Ações Urbanísticas (GAU), nesses seis anos, a Seosp executou manutenções prediais, reformas, pinturas, serviços elétricos e hidráulicos em estruturas públicas. Entre os destaques está a reforma do Bumbódromo Márcio Menacho, em Guajará-Mirim, realizada em 2025 e, que recebeu melhorias no pátio, banheiros, instalações e bloqueteamento.
Em Porto Velho, também receberam melhorias:
Policlínica Oswaldo Cruz (POC);
Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II;
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro; e
Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron).
A secretaria também vem intensificando ações de limpeza, roçagem em espaços públicos, com ações por meio de parcerias com diferentes pastas estaduais, destacando-se as melhorias nos ginásios esportivos das escolas estaduais de Porto Velho e Jaru, reforçando o cuidado com os espaços utilizados pelos estudantes da rede estadual.
OBRAS EM EXECUÇÃO
Atualmente, mais de 20 obras seguem em andamento, entre convênios, contratos e intervênios, incluindo a revitalização do Centro de Desporto e Lazer (Cedel), no Jardim Santana, em Porto Velho; a reforma e modernização da Praça Deroche; o complexo da Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), que abrigará diversas unidades da corporação, modernizando o atendimento e fortalecendo a segurança pública na Capital, além da construção da nova rodoviária de Cacoal.
De acordo com o secretário da Seosp, Elias Rezende, “as obras entregues e em andamento evidenciam o trabalho contínuo de melhoria dos espaços públicos, reforçando o compromisso do governo de Rondônia com o desenvolvimento, o bem-estar e a qualidade de vida de todos os rondonienses”, destacou.
