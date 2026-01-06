Motorista fica em estado grave após colisão entre carro e carreta na BR-364
06/01/2026
 Um homem, cuja identidade ainda não foi divulgada pelas autoridades, ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira, 5, em um trecho da BR-364, a aproximadamente 30 quilômetros de Vilhena, no sentido Porto Velho. A vítima estava presa às ferragens de um Fiat Uno e precisou ser resgatada por uma guarnição do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o automóvel colidiu contra uma carreta. Após o trabalho de desencarceramento, o motorista foi socorrido por uma ambulância da administradora da rodovia e encaminhado ao Hospital Regional de Vilhena, onde deu entrada em estado grave e deverá passar por procedimento cirúrgico, com possibilidade de intubação.

Ainda conforme informações não oficiais, no interior do Fiat Uno também estavam uma mulher de 31 anos e duas crianças, de 4 e 9 anos. Os três sofreram ferimentos leves, receberam atendimento médico e não correm risco de morte. A carreta envolvida no acidente era conduzida por uma mulher, que não se feriu.

A dinâmica da colisão não foi divulgada até o momento. Foi confirmado que o veículo de passeio é registrado no município de Rolim de Moura, embora a família seja moradora de Pimenta Bueno. O caso segue sendo apurado pelas autoridades competentes. 

