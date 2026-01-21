Motociclista é preso após perseguição e apreensão de crack em Rolim de Moura

Por Rondonianews
De acordo com as informações apuradas, o caso teve início quando uma motocicleta Honda Titan, de cor preta, foi vista trafegando em alta velocidade pela Rua Coronel Jorge Teixeira, cruzando a Avenida Rio Madeira. Diante da atitude suspeita, houve acompanhamento do veículo, que foi interceptado na Avenida Sete de Setembro, bairro Beira Rio.
Durante a abordagem, os policiais encontraram três invólucros contendo substância entorpecente do tipo crack, escondidos na roupa íntima do suspeito. Além da droga, foi localizada a quantia de pouco mais de R$ 1.600 em dinheiro.
Questionado, Bin Laden alegou que a droga seria para uso pessoal.
O homem foi encaminhado à Unisp de Rolim de Moura, onde a ocorrência foi registrada.
