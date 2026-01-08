ENTREVISTA

Mercúrio no Madeira, garimpo ilegal e “água com fezes”: pesquisador da Unir descreve riscos à saúde humana e ao meio ambiente

Em entrevista ao podcast Resenha Política, o biólogo Wanderley Bastos afirma que o mercúrio lançado décadas atrás não se degrada, aponta contaminação pelo consumo de peixe e admite possibilidade de entrada clandestina do produto em dragas sem autorização