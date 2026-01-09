Publicada em 09/01/2026 às 14h10
A atuação parlamentar desenvolvida em âmbito estadual e federal foi apresentada durante uma reunião realizada em São Francisco do Guaporé, que reuniu lideranças políticas e representantes da comunidade local. O encontro contou com a presença expressiva de moradores, que lotaram o espaço destinado ao evento, evidenciando a participação popular nas discussões propostas.
O deputado federal Lucio Mosquini participou da reunião ao lado de autoridades do município, entre elas o prefeito Zé Wellington, o vice-prefeito Marcelo Parrão e o presidente da Câmara Municipal, vereador Geferson dos Santos. Também estiveram presentes os vereadores Bráz Correia, Jorge, Márcio da Agricultura e demais parlamentares do Legislativo municipal, além de secretários e lideranças comunitárias.
Durante o encontro, foram apresentados os principais trabalhos realizados pelo parlamentar tanto em Rondônia quanto em Brasília, com foco nas ações direcionadas ao atendimento das demandas da população. A pauta incluiu a defesa de interesses ligados ao desenvolvimento regional e à atuação institucional junto aos órgãos federais.
A atenção ao setor produtivo rural esteve entre os pontos destacados ao longo da reunião. As ações voltadas ao produtor rural e às famílias que vivem e trabalham no campo foram abordadas como parte das iniciativas acompanhadas pelo mandato no Congresso Nacional.
A reunião foi encerrada com o registro da importância do diálogo direto com a comunidade e da presença contínua do mandato nos municípios do interior, mantendo articulação com gestores locais, vereadores e representantes da sociedade civil.
