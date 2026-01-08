Lideranças políticas mobilizadas para Eleições 2026, Confúcio e Rogério disputarão a reeleição? Acir e Sílvia Cristina são opções significativas para o Senado

Publicada em 08/01/2026 às 14h00
Convenções – No período de 20 de julho a 5 de agosto teremos as convenções partidárias, quando os grupos políticos definirão seus candidatos para as Eleições Gerais de outubro deste ano, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas do Senado de cada Estado e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas. Somente prefeitos, vices e vereadores estão fora, porque as eleições municipais foram realizadas em 2024 e os reeleitos e eleitos estão cumprindo o segundo ano do mandato. Apesar da importância da escolha do futuro presidente da República, as eleições a governador, senador e deputados (federais e estaduais) já movimentam as lideranças políticas regionais.
Eleições – Rondônia está em processo inicial de campanha, mas a mobilização já é grande nos bastidores, pois apesar de as eleições parecerem distantes, não estão. Falta pouco mais de 9 meses para os brasileiros retornarem às urnas para escolha dos seus governantes, seja do executivo ou do legislativo. O primeiro turno das Eleições Gerais ocorrerá dia 4 de outubro e, onde for necessário o segundo turno, no dia 25 do mesmo mês. O período que os deputados poderão trocar de partidos está próximo (7 de março a 5 de abril) e, a previsão é que teremos uma mobilização muito grande, tanto de federais como de estaduais, que já se preparam para assinarem filiação a uma nova sigla partidária em busca de maior espaço político e garantia de sucesso nas urnas. Com o fim das coligações, os partidos de menor expressão perderam a força numa composição partidária. Hoje é possível somente compor a federação, onde os partidos se unem durante no mínimo cinco anos, mas não somam os votos como no período das coligações.
Candidatos! – Vários nomes estão na lista de prováveis candidatos à sucessão estadual. Alguns desenvolveram –ou tentaram– colocar em prática projetos políticos, mas chegaram ao final do ano com outros planos. Um deles o ex-prefeito de Porto Velho, presidente regional do PSDB, Hildon Chaves, que trabalhou uma pré-candidatura a governador, mas no final do ano estaria disposto a concorrer à Câmara Federal. Os senadores Confúcio Moura, que preside o MDB em Rondônia, e Marcos Rogério, presidente estadual do PL oscilam nos projetos-futuros. Moura chegou a convidar o ex-deputado estadual, que foi seu vice no primeiro mandato de governador, Airton Gurgacz, a novamente compor uma parceria na disputa pelo Governo do Estado, em recente encontro político em Ji-Paraná, mas a proposta não teve solução de continuidade. Já se comenta, que Confúcio irá buscar a reeleição.
Candidatos II – A posição de Marcos Rogério não é diferente. Sabe que terá muitas dificuldades para buscar mais uma reeleição ao Senado, por isso trabalha uma pré-candidatura a governador, cargo que ele disputou em 2022, chegou ao segundo turno com Marcos Rocha (UB), era apontado como favorito, não buscou composição e acabou sendo derrotado. Hoje a situação é diferente, porque na época, Rogério estava no meio do mandato de senador, que é de oito anos. Se fosse vitorioso renunciaria e assumiria o Governo do Estado. Como foi derrotado, deu sequência ao mandato que terminará no final deste ano, por isso as eleições de outubro próximo são fundamentais. Se for derrotado, ficará sem mandato. Terá que projetar muito bem seu futuro político, quem sabe, até a busca de uma das oito cadeiras na Câmara Federal. Quem viver verá...
Senado – Neste período de pré-candidaturas a disputa pelas duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Marcos Rogério e Confúcio Moura predominam em boa parte nas conversas de bastidores. Caso Rogério opte por mais uma reeleição, terá a deputada federal e presidente regional do PP, Sílvia Cristina como adversária direta, inclusive dos votos em Ji-Paraná, onde ambos votam. Hoje as pesquisas colocam Sílvia como preferida do pessoal de centro-direita, mesma área de Rogério. Já Confúcio tem Acir Gurgacz, ex-senador, presidente regional do PDT, como adversário maior no grupo de centro-esquerda. A maioria dos eleitores do PT certamente votará em Acir, aliado de décadas. Confúcio chegou agora no apoio a Lula. Hoje Sílvia e Acir seriam os nomes com mais condições de sucesso nas eleições ao Senado deste ano.
Respigo
Desde segunda-feira (5) o MDB de Porto Velho tem nova diretoria. A chapa “Os novos Autênticos” foi a vencedora tendo com presidente Luciano Walério, Meiry Araújo na tesouraria e a indígena Fran Kaxarari como secretária +++ O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Rondônia funciona desde terça-feira (7) em horário especial, das 8h às 13h, das segundas-feiras às sextas-feiras. O horário especial permanecerá até o próximo dia 20 +++ O maior bloco carnavalesco da Região Norte, a Banda do Vai Quem Quer (BVQQ), criada pelo saudoso Manoel (Manelão) Mendonça anunciou a programação para o carnaval deste ano. A BVQQ está comemorando 46 anos de história e, no dia 14 ocorrerá o tradicional coquetel (8h) de abertura na sede em Porto Velho, apresentação dos bonecos gigantes e início das vendas do lote promocional do abadá +++ No dia 17, segundo a presidente da BVQQ, Siça Andrade, ocorrerá o Adesivaço. O desfile será no dia 14 de fevereiro com a tradicional concentração na Praça das Três Caixas D´Água +++ As matrículas para os alunos das escolas municipais de Porto Velho estão abertas a partir de hoje (8). A chamada escolar para o ano letivo será encerrada no dia 15 +++ As inscrições podem ser feitas pelo site www.portovelho.ro.gov.br. Para quem não tem acesso à internet as matrículas estão sendo feitas nas escolas +++ O encerramento das matrículas será no dia 19. No mesmo dia terá início a confirmação das matrículas até o dia 23, no horário das 8h às 14h.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!