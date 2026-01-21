Laerte Gomes destina mais de R$ 312 mil para fortalecer a agricultura familiar em Rio Crespo

Publicada em 21/01/2026 às 13h40
Recurso é via emenda parlamentar (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) garantiu mais um importante investimento para o município de Rio Crespo, voltado ao fortalecimento do setor produtivo e da agricultura familiar. Ao todo, são R$ 312.500,00 em recursos já empenhados, frutos de emendas parlamentares de autoria do parlamentar, atendendo solicitação da vereadora Telma, em parceria com a liderança local, Professor José.
Do montante destinado, R$ 150 mil foram empenhados para a Prefeitura Municipal de Rio Crespo, com objetivo de investir na aquisição de implementos agrícolas, beneficiando diretamente produtores rurais e contribuindo para o aumento da produtividade no campo.
Já o segundo recurso, no valor de R$ 162.500,00, foi destinado à Associação de Pequenos Produtores e Agricultores Rurais do Assentamento Dois de Julho (Asprodois). O investimento será aplicado na aquisição de uma máquina de plantar abacaxi, fortalecendo a produção agrícola e incentivando o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar no município.
De acordo com o deputado Laerte Gomes, os investimentos refletem o compromisso do mandato com o setor produtivo e com aqueles que fazem da agricultura a principal fonte de renda. “São recursos importantes, que atendem pedidos de lideranças comprometidas com Rio Crespo e que vão gerar impacto direto na vida dos produtores rurais, fortalecendo a economia local”, destacou o parlamentar.
A vereadora Telma e o professor José reforçaram a importância da parceria com o mandato do deputado, ressaltando que os investimentos chegam em um momento fundamental para ampliar a produção, gerar renda e garantir melhores condições de trabalho aos agricultores do município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!