Operação Chave Mestra sobre kits escolares, recuo de Rocha ao Senado não foi por acaso, vereadores de Porto Velho nas eleições 2026

Futuro – A posse do secretário-ajunto do DER-RO, Anderson Dias na presidência do PRD de Rondônia não foi por acaso. Além de deixarem os Gonçalves (Sérgio, vice-governador e Júnior, ex-chefe da Casa Civil) sem partido, o grupo liderado pelo governador Marcos Rocha, que deixou recentemente a presidência do União Brasil está preparando o futuro. Rocha que estava pré-candidato a uma das duas vagas ao Senado desde a sua reeleição em 2022, teria aberto mão de concorrer a cargo eletivo este ano e concluir o seu segundo mandato como governador. Teve um desentendimento com o vice, Júnior Gonçalves (UB) e optou por cumprir o mandato até o fim. Mas isso não quer dizer, que ele está fora do processo político-eleitoral de outubro próximo, muito pelo contrário.
Projeto – A princípio, além de Rocha como pré-candidato o grupo também tinha sua esposa, Luana, secretária de Estado de Ação Social (Seas) preparada para concorrer à Câmara Federal, com chances reais de sucesso, e o irmão, Sandro, que é diretor Geral do Detran-RO. Ambos tinham como projeto disputar uma das 24 cadeiras na Assembleia Legislativa (Ale). Rocha permanecendo no cargo, Luana e Sandro também está fora das eleições deste ano, devido ao grau de parentesco. Mas com o grupo elegendo o sucessor de Rocha, Luana e Sandro certamente permanecerão na equipe do futuro governador. E o nome já estaria ajustado, mas tudo depende de ações futuras. Uma delas ocorre hoje, com a Operação Chave Mestra, na Secretaria de Estado da Educação (Seduc), que apura desvio de recursos acima de R$ 1 milhão. Quem viver verá...
Vereadores – O ano está apenas começando, mas já estamos na segunda semana de janeiro de 2026. Como este ano teremos eleições gerais de presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal; Câmara Federal e Assembleias Legislativas a movimentação nos bastidores da política já é grande e crescente. Em Porto Velho é intensa a mobilização entre os vereadores, que pretendem concorrer à Câmara Federal e principalmente ao Parlamento Estadual. Porto Velho tem 23 vereadores, dois a mais que em eleições anteriores e reelegeu oito. Quinze estão no Parlamento Municipal pela primeira vez. O PT, que sempre foi forte na capital, inclusive teve o prefeito Roberto Sobrinho em dois mandatos consecutivos não reelegeu e nem elegeu nenhum representante.
Candidatos – Boa parte dos vereadores reeleitos e eleitos, de Porto Velho, pretendem buscar degraus mais altos na política regional. A vereador Sofia Andrade, do PL, por enquanto é a única que estaria disposta a enfrentar as urnas em outubro deste ano em busca de uma das vagas à Câmara Federal. Nas eleições gerais de 2022, ela somou mais de 14 mil votos concorrendo a deputada federal e hoje é vereadora, eleita em 2024, somando 3.359 votos, a sétima mais bem votada. O projeto político de Sofia para este ano é novamente concorrer à Câmara Federal e vem trabalhando muito nos bastidores em busca de apoio popular, para conseguir seu objetivo. A vereadora é de extrema-direita e vem se destacando em suas ações no Parlamento Mirim. É nome em condições de conseguir se eleger este ano.
Estadual – A busca por vagas a uma das 24 cadeiras na Ale-RO já tem vários nomes entre os vereadores de Porto Velho. Márcio Pacele (Republicanos), reeleito com mais de 4,6 mil votos, o mais bem votado em 2024; Júnior Queiroz (Republicanos), reeleito; Everaldo Fogaça (PSD), reeleito; advogado Devanildo Santana (Pros), advogado Breno Mendes (Avante), Marcos Combate (Agir), empresário; PM, Fernando Silva (Republicanos); pastor Evanildo Ferreira da Silva, que deverá concorrer a federal em parceria com o filho, o deputado estadual e ex-presidente da Ale-RO, Marcelo Cruz, que, são vereadores de Porto Velho que estão se preparando para enfrentar as urnas este ano. Dos 24 deputados atuais, somente dois disputarão outros cargos: delegado Rodrigo Camargo, que está no Republicanos, mas deverá mudar de partido, que articula pré-candidatura ao Senado, e Ezequiel Neiva (UB), à Câmara Federal. Os demais vão para a reeleição.
Na sessão extraordinária de terça-feira (20) na Assembleia Legislativa (Ale), estava na pauta a votação do Orçamento de Rondônia para este ano. Mas a votação ficou para uma nova extraordinária, que ocorre hoje (21) no período da tarde +++ O Palmeiras deu um vexame homérico na noite de terça-feira (20). Foi goleado (4x0) pelo Novohorizontino em partida válida do Campeonato Paulista +++ E poderia ter perdido com um placar com placar maior. Faltou maior precisão para o time interiorano +++ Quem deu uma trégua no noticiário político estadual foi o prefeito-reeleito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD). Ele é um dos nomes cotados para a sucessão estadual, já esteve com constância nos órgãos de comunicação do Estado (jornais, rádios, TVs, site, redes sociais), mas nos últimos dias não manteve os mesmos espaços +++ Teria aberto mão da pré-candidatura? Ou seria uma estratégia para não chegar ao topo antes do tempo e depois não conseguir se manter?
