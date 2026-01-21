Segurança no campo: Dicas da Energisa sobre cuidados com a rede elétrica em período de colheita

Publicada em 21/01/2026 às 15h16
Com a colheita da safra 2025 de soja em andamento em Rondônia e já alcançando cerca de 80% da área plantada, o estado vive o período de maior movimentação de máquinas no campo, cenário que exige atenção redobrada à segurança, especialmente na proximidade com redes elétricas. Em meio ao ritmo intenso das operações agrícolas, a Energisa reforça orientações essenciais para prevenir acidentes e proteger produtores e trabalhadores rurais.
Antes de iniciar qualquer atividade, é fundamental planejar as operações, verificar a altura dos maquinários e identificar a localização das redes elétricas na área de trabalho. A coordenadora de segurança da Energisa Rondônia, Jucilene Dias, destaca que a proximidade de colheitadeiras, tratores, pulverizadores e outros equipamentos com cabos e postes de energia elétrica exige muita atenção.
“A segurança deve ser prioridade em todas as etapas da atividade agrícola. Orientamos os produtores a manter distância mínima da rede elétrica e a nunca tentar manusear cabos ou equipamentos energizados. A prevenção é a principal forma de proteger vidas”, destaca Jucilene Dias, coordenadora de segurança da Energisa Rondônia.
Dicas de segurança com a rede elétrica no campo:
• Antes de qualquer atividade, analise a área. Identifique onde passam os pontos da rede elétrica, observe a altura dos cabos e mantenha sempre uma distância segura. Esse check-up rápido evita sustos e salva vidas.
• Respeite a distância mínima entre máquinas agrícolas e a rede elétrica – a recomendação é manter no mínimo 6 metros entre a altura do equipamento e os cabos.
• Nunca estacione ou opere equipamentos sob a rede de energia – parece óbvio, mas na correria do campo a gente às vezes esquece.
• Em caso de rompimento de cabos, não se aproxime. Afaste-se imediatamente e acione a Energisa. Cabo no chão não é enfeite: é risco real.
• Nunca instale a cobertura dos equipamentos sob a rede de energia.
• Oriente trabalhadores e terceiros sobre os riscos e os cuidados necessários no campo quando houver rede elétrica por perto.
Em situações de risco ou ocorrências relacionadas à rede elétrica, a população deve acionar imediatamente os canais oficiais de atendimento da Energisa:
• Central de Atendimento: 0800 647 0120 (24 horas, ligação gratuita)
• WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673
• Aplicativo Energisa On: disponível para dispositivos Android e iOS
• Agência Digital: acessível pelo site www.energisa.com.br
