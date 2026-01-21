ELEIÇÕES 2024

Justiça do Trabalho afasta vínculo empregatício em ação contra Marcelo Cruz e Pastor Evanildo por serviços prestados em campanha eleitoral

Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia rejeita recurso de prestador que alegava ter atuado como coordenador de liderança na campanha de 2024 do vereador Pastor Evanildo e reafirma aplicação do artigo 100 da Lei das Eleições