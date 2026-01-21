Deputado Edevaldo Neves participa de entrevista na Rádio Verde Amazônia e destaca ações em defesa de Ariquemes

Publicada em 21/01/2026 às 15h27
O deputado estadual Edevaldo Neves participou de uma entrevista na Rádio Verde Amazônia FM, ao lado do jornalista e radialista Stanislany, em Ariquemes, onde falou sobre trabalho, compromisso e iniciativas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.
Durante a conversa, o parlamentar destacou a importância de manter um mandato próximo das pessoas, ouvindo demandas e buscando soluções para os principais desafios enfrentados pelos moradores do município e da região do Vale do Jamari.
Edevaldo Neves reforçou que o diálogo com a comunidade e com lideranças locais é fundamental para construir políticas públicas mais eficientes e direcionadas às necessidades reais da população. Segundo ele, o foco tem sido atuar com responsabilidade e firmeza na defesa de ações que gerem resultados, principalmente nas áreas essenciais.
A entrevista também evidenciou o papel da comunicação regional como ferramenta de transparência e conexão entre o poder público e a sociedade. A Rádio Verde Amazônia segue sendo um importante espaço para debates e informações relevantes para Ariquemes e todo o estado.
