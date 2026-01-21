Hospital da Criança de Jaru é entregue com recursos de emenda de Dr. Luis do Hospital e Lúcio Mosquini

Publicada em 21/01/2026 às 14h55
A entrega do Hospital da Criança de Jaru marcou a conclusão de um projeto que envolveu articulação política, destinação de recursos federais e gestão municipal. A unidade foi apresentada como um equipamento moderno, estruturado para ampliar o atendimento às famílias do município, com foco exclusivo na saúde infantil.
O deputado estadual Dr. Luis do Hospital informou que a obra contou com emenda parlamentar destinada em parceria com o deputado federal Lúcio Mosquini, ressaltando que a viabilização dos recursos foi determinante para que o projeto avançasse em suas diferentes etapas. Segundo ele, a atuação conjunta permitiu que a proposta inicial se transformasse em uma estrutura pronta para atendimento à população.
Ao tratar da execução do projeto, o parlamentar atribuiu à administração municipal o papel de condução técnica e administrativa da obra. Foram citados o prefeito Jeverson Lima, o vice-prefeito Grécio Benedito e João Gonçalves Jr., mencionados pelo deputado como responsáveis pela condução da gestão que possibilitou a conclusão do hospital dentro do planejamento estabelecido.
Dr. Luis do Hospital também destacou a participação dos vereadores de Jaru ao longo do processo, afirmando que o acompanhamento do Legislativo municipal contribuiu tanto na fiscalização quanto no apoio institucional necessário para a concretização da obra. De acordo com o deputado, a integração entre Executivo, Legislativo e bancada parlamentar favoreceu a entrega do equipamento público.
Ao comentar o significado da inauguração, o deputado afirmou que “hoje celebramos muito mais que uma obra”, ao se referir ao impacto do hospital no atendimento às crianças do município. Em declaração mais ampla, ele defendeu que o investimento representa cuidado, dignidade e perspectiva de futuro, associando a entrega da unidade à continuidade de ações voltadas à melhoria dos serviços públicos de saúde em Jaru.
