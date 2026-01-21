Janeiro Branco: como identificar sinais de esgotamento emocional e estresse, orienta Sesau

Publicada em 21/01/2026 às 14h47
Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do autocuidado corporal e, principalmente mental, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) orienta como identificar os primeiros sinais de estresse e esgotamento emocional, além de destacar a importância de buscar ajuda profissional.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a campanha é um convite ao autocuidado e a construção de uma vida mais saudável. “O governo do estado tem trabalhado para fortalecer políticas públicas que assegurem mais dignidade e bem-estar ao cidadão”, evidenciou.
De acordo com a psicóloga do Serviço de Atendimento Multidisciplinar Domiciliar (Samd), Golda Paiva, a maioria das pessoas não conseguem reconhecer os próprios sinais de esgotamento emocional, muitas vezes por optar em não falar sobre o que sentem. “Buscar ajuda se tornou um ato de vulnerabilidade. Hoje em dia, muitos preferem se medicar do que falar sobre o que estão sentindo”, salientou.
Apesar de campanhas e incentivos para que as pessoas falem sobre saúde mental no trabalho e em ambientes sociais, a procura por atendimento continua sendo a última opção, principalmente entre os homens. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, a saúde mental não pode ser vista como tabu. “Ela é parte essencial da vida e precisa ser tratada com a mesma seriedade que damos às doenças físicas. Uma sociedade saudável é aquela que valoriza o equilíbrio emocional de seus cidadãos”, destacou, reforçando que a rede pública possui profissionais capacitados para atender a população e que não há qualidade de vida sem saúde mental.
Como ajudar alguém em sofrimento emocional?
Para ajudar alguém em sofrimento emocional, é fundamental praticar a escuta ativa
A especialista Golda Paiva, explicou que “pessoas próximas são as primeiras a perceber que há algo errado. Parar de praticar hobbies, deixar de conversar com pessoas com quem se relaciona, não realizar exercícios físicos, não ter momentos recreativos, trabalhar em excesso e manter uma alimentação inadequada podem levar ao esgotamento emocional.”
A psicóloga ressalta ainda que, para ajudar alguém em sofrimento emocional, é fundamental praticar a escuta ativa, dar espaço para que a pessoa fale sem julgamentos ou interrupções, estar presente, estimular hábitos saudáveis e sugerir ajuda profissional. Apoiar essa busca é essencial e representa um ato de carinho.
Hábitos saudáveis para a saúde mental:
Praticar exercícios físicos
Manter uma alimentação saudável
Buscar acompanhamento psicológico
Ter um sono regulado
Reservar momentos de pausa e descanso
Limitar o uso de telas e redes sociais
Onde buscar ajuda?
Em Rondônia, a população pode procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. A partir daí, os pacientes são encaminhados para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), de acordo com seu quadro clínico. Nessas unidades, é possível realizar acompanhamento com especialistas, participar de oficinas terapêuticas e receber medicamentos para tratamento, tudo de forma totalmente gratuita.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!