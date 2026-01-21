Cidades Inteligentes contribui com o fortalecimento da segurança pública com entrega da Central de Monitoramento

Publicada em 21/01/2026 às 14h59
O município de Ariquemes passou a contar com uma moderna Central de Videomonitoramento, entregue oficialmente no dia 15 de janeiro, como uma das principais ações do Projeto Cidades Inteligentes (Procint) desenvolvido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO). A iniciativa integra um conjunto de soluções tecnológicas voltadas à modernização da gestão pública e ao fortalecimento das políticas públicas nos municípios rondonienses.
Na área da segurança pública, a entrega da Central de Monitoramento representa um avanço significativo para Ariquemes. A estrutura conta com 163 câmeras de videomonitoramento de alta resolução, instaladas em pontos estratégicos da cidade e integradas à Central de Operações da Guarda Municipal. O sistema funciona 24 horas por dia, permitindo o monitoramento em tempo real de vias urbanas e rodovias, além de oferecer suporte direto às forças de segurança. A central opera de forma integrada com a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil, ampliando a capacidade de resposta às ocorrências e fortalecendo as ações de prevenção à criminalidade.
De acordo com o Secretário Municipal de Segurança e Trânsito de Ariquemes, Rodrigo Pedroti, o sistema contribui para a atuação mais eficiente das equipes e possibilita que cidadãos solicitem acesso às imagens por meio de processo administrativo junto à Prefeitura. Para o comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Rudinei Pogere, a nova estrutura tende a reduzir os índices de criminalidade e a aumentar o sentimento de segurança da população, ao ampliar o controle e a vigilância em áreas estratégicas do município.
Durante a entrega, o Senador Confúcio Moura destacou que o investimento reafirma o compromisso com soluções inovadoras e eficientes para os municípios. “Cidades inteligentes são aquelas que usam a tecnologia para proteger vidas, melhorar os serviços públicos e garantir mais segurança e bem-estar para a população”, afirmou. Com a implantação da Central de Monitoramento, Ariquemes passa a integrar um novo patamar de cidades que utilizam a tecnologia como ferramenta estratégica de gestão pública, consolidando-se como referência na Região Norte e reforçando o papel do IFRO no desenvolvimento de projetos estruturantes voltados à inovação e à melhoria da qualidade de vida da população.
Cidades Inteligentes
O Projeto Cidades Inteligentes (Procint) foi idealizado e viabilizado por meio de emenda parlamentar do Senador Confúcio Moura, com recursos destinados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e é desenvolvido pelo Instituto Federal de Rondônia (IFRO). Ao todo, o Procint recebeu aproximadamente R$ 23 milhões em investimentos, contemplando cinco eixos estratégicos: educação, saúde, segurança pública, empreendedorismo e governança.
