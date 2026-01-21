Defesa Civil orienta população sobre cuidados durante o período chuvoso

Publicada em 21/01/2026 às 14h39
Com a intensificação das chuvas em Pimenta Bueno, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil reforça a importância de medidas preventivas para reduzir riscos causados por temporais, ventos fortes e alagamentos. As equipes seguem em estado de atenção, com monitoramento constante das condições climáticas e prontas para atuar sempre que necessário.
O descarte inadequado de lixo e entulho contribui para o entupimento de bueiros e galerias, favorecendo alagamentos e a proliferação de doenças. A população pode colaborar mantendo calhas limpas e verificando se bocas de lobo próximas às residências estão obstruídas por folhas ou resíduos, comunicando os serviços municipais quando necessário.
Entre as principais orientações estão:
Evitar áreas alagadas, enxurradas e a proximidade de rios e córregos;
Não permanecer ou estacionar veículos sob árvores;
Redobrar a atenção em encostas e terrenos instáveis;
Armazenar móveis e eletrodomésticos em locais elevados;
Não consumir água ou alimentos que tiveram contato com enchentes;
e não permitir que crianças brinquem em áreas alagadas.
Ao identificar rachaduras no solo ou outros sinais de risco, a Defesa Civil deve ser acionada imediatamente.Durante tempestades com raios, recomenda-se evitar áreas abertas, árvores isoladas, estruturas metálicas e linhas elétricas. Em locais cobertos, mantenha distância de tomadas, janelas e encanamentos, e nunca se aproxime de cabos de energia rompidos. Ao dirigir sob chuva, reduza a velocidade, mantenha distância segura, utilize farol baixo e evite atravessar vias alagadas.
Emergências: Defesa Civil – (69) 98145-0051 | Corpo de Bombeiros – 193
Defesa Civil: prevenção e cuidado com a vida.
