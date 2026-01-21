Revestimento primário é realizado pelo governo de RO na Rodovia-133, entre Cacoal e Ministro Andreazza

Publicada em 21/01/2026 às 14h36
O governo de Rondônia está realizando serviços de revestimento primário (encascalhamento) na RO-133, no Travessão C, trecho que liga os municípios de Cacoal e Ministro Andreazza. Mesmo durante o período chuvoso, os trabalhos executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), seguem em andamento, com equipes mobilizadas para garantir a continuidade das ações e reduzir os transtornos causados pelas chuvas, melhorando as condições de trafegabilidade, especialmente para moradores da zona rural, produtores e transportadores que utilizam a rodovia diariamente.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, além das grandes obras de pavimentação, seguimos investindo na manutenção das rodovias não pavimentadas, garantindo que a população tenha acesso seguro durante todo o ano.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, destacou que o revestimento primário é uma solução eficiente para aumentar a durabilidade da via e proporcionar melhores condições de tráfego. “Mesmo com outras frentes de obras em andamento no estado, o governo não deixa de atender as rodovias não pavimentadas, que são essenciais para o dia a dia da população.”
De acordo com o residente da 4ª Residência Regional de Cacoal, Jair de Almeida, os trabalhos envolvem a recuperação do leito da estrada e a aplicação de material adequado para reforçar a base da rodovia. “Nossa equipe está empenhada em executar um serviço de qualidade, que traga melhorias imediatas e suporte o tráfego mesmo em períodos de chuva”, explicou.
Já o responsável da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, ressaltou que o acompanhamento técnico é fundamental para a qualidade do serviço. “A fiscalização atua desde a preparação da base até a aplicação do material, garantindo que o trabalho seja executado conforme os padrões técnicos e atenda às necessidades da população.”
