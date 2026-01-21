Publicada em 21/01/2026 às 14h51
Nunca estudou ou não conseguiu concluir o ensino fundamental ou médio? O Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) de Jaru está com as portas abertas para quem deseja voltar a estudar e realizar o sonho da formação escolar.
A instituição oferece ensino gratuito voltado para jovens, adultos e idosos que, por diversos motivos, precisaram interromper os estudos ao longo da vida. No CEEJA, não existe limite de idade para aprender, e os alunos contam com acompanhamento pedagógico adequado à sua realidade e ritmo de aprendizagem.
O CEEJA de Jaru trabalha com uma metodologia flexível, permitindo que o estudante concilie trabalho, família e estudos, tornando o retorno à sala de aula mais acessível e motivador.
Os interessados podem procurar a unidade localizada na Avenida Goiás, nº 3143, Setor 02, ou entrar em contato pelo WhatsApp (69) 99217-9854 para obter mais informações sobre matrículas, documentação necessária e horários de atendimento.
A iniciativa reforça a importância da educação como instrumento de transformação social, mostrando que nunca é tarde para aprender e conquistar novas oportunidades.
