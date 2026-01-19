Jovem é morto a golpes de faca na praça principal de Alvorada do Oeste

Publicada em 19/01/2026 às 08h40
Um homicídio foi registrado na noite deste domingo (18), por volta das 21h48, na Avenida 05 de Setembro, região central de Alvorada do Oeste (RO), nas proximidades da praça municipal.
A vítima foi identificada como Erick. Segundo informações preliminares, ele foi atingido por golpes de faca e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito ainda no local. O crime ocorreu em uma área bastante movimentada da cidade, o que causou comoção entre moradores e pessoas que estavam nas imediações.
Até o momento, a autoria do crime é desconhecida. As circunstâncias e a motivação do ataque ainda não foram esclarecidas. O local foi isolado para os procedimentos necessários, e o caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.
Mais informações poderão ser divulgadas à medida que o caso avançar nas investigações.
