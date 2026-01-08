Jean Mendonça garante R$ 316 mil para revitalização do estádio Lúcio Nardo em Primavera de Rondônia

Publicada em 08/01/2026 às 11h27
Foi liberada a nota de empenho no valor de R$ 316 mil destinada à revitalização do Estádio Lúcio Nardo, localizado no município de Primavera de Rondônia. O recurso será aplicado em obras de recuperação da estrutura e no projeto de instalação de iluminação em LED no espaço esportivo, ampliando as condições de uso do local.
A iniciativa teve origem em demanda apresentada pelo prefeito Lucas Nunes, com apoio dos vereadores Lucinho da P1, Júnior Lanzani e Professor Fábio, que encaminharam a solicitação com base nas necessidades apontadas pela gestão municipal. O objetivo é adequar o estádio para a realização de competições esportivas e atividades recreativas.
Com a liberação do empenho, a expectativa é de que o estádio passe por melhorias estruturais e tecnológicas, possibilitando maior utilização pela comunidade local. O espaço é utilizado para campeonatos e eventos esportivos, além de servir como área de lazer para moradores de Primavera de Rondônia.
A destinação do recurso foi divulgada pelo deputado estadual Jean Mendonça, que acompanhou o encaminhamento da demanda apresentada pelo município. As intervenções previstas devem ocorrer após os trâmites administrativos necessários para execução das obras.
