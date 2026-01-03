“Isso diz mais sobre quem escreve”, diz Graciele Lacerda ao rebater ataque à filha

Publicada em 03/01/2026 às 10h18
A influenciadora Graciele Lacerda, de 45 anos, usou as redes sociais para responder a um comentário ofensivo direcionado à filha Clara, de 1 ano, fruto do relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo.
A reação veio após uma seguidora fazer uma mensagem considerada agressiva ao se referir à aparência da criança. Diante do comentário, Graciele decidiu se manifestar publicamente. “Começar o ano lendo uma mensagem assim diz mais sobre quem escreve do que sobre quem recebe. Desejo que em 2026 não te falte amor, empatia e Deus no coração”, escreveu.
Clara completou 1 ano no dia 25 de dezembro. A comemoração aconteceu alguns dias antes, em 22 de dezembro, com uma festa temática inspirada na personagem Cinderela. Para o momento do parabéns, Graciele apareceu usando um vestido branco com brilho, enquanto Zezé surgiu caracterizado como príncipe encantado. A aniversariante vestiu fantasia da princesa da Disney.
Zezé Di Camargo é pai de outros três filhos — Wanessa Camargo, Camilla e Igor — do casamento anterior com Zilu Godoi. Clara é a primeira filha de Graciele Lacerda.
O episódio reacendeu debates nas redes sobre ataques virtuais envolvendo crianças e a exposição de famílias públicas na internet.
