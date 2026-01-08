Ieda Chaves destina R$ 300 mil para reforçar estrutura da Secretaria de Obras em Campo Novo de Rondônia

Publicada em 08/01/2026 às 12h02
O funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Campo Novo de Rondônia será reforçado com a incorporação de um novo veículo à frota oficial. A aquisição foi viabilizada por meio da destinação de R$ 300 mil em recursos públicos, direcionados para ampliar a capacidade operacional do setor responsável pela manutenção urbana e pela execução de serviços essenciais no município.
Com o investimento, a estrutura de apoio às equipes de obras passa a contar com melhores condições logísticas, o que tende a refletir em maior agilidade na execução das demandas e no atendimento à população. O automóvel será utilizado em atividades administrativas e operacionais ligadas à pasta, fortalecendo a rotina de trabalho dos servidores.
A destinação do recurso foi realizada no âmbito da atuação parlamentar da deputada estadual Ieda Chaves, que destacou a importância de garantir meios adequados para o funcionamento dos serviços públicos municipais. Segundo a parlamentar, a iniciativa integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da infraestrutura local e ao apoio direto às administrações municipais.
A deputada também registrou agradecimentos a lideranças políticas e comunitárias que atuam em Campo Novo de Rondônia, citando Welliton Ferreira, Deco da C-14 e Zé da Rádio, apontados como parceiros no diálogo institucional e nas articulações em prol do desenvolvimento do município. A atuação conjunta, de acordo com o contexto apresentado, tem sido voltada à identificação de demandas e à busca por soluções para a cidade.
