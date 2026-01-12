FFER promove reunião técnica com clubes que disputam o Rondoniense Sicredi 2026

Publicada em 12/01/2026 às 10h28
Na semana de início do Rondoniense Sicredi 2026 a Federação de Futebol do Estado de Rondônia promove encontro virtual com treinadores e capitães dos sete clubes que participam do Rondoniense Sicredi 2026.A reunião acontece no dia 14 de janeiro, quarta feira a partir das 19h30, os sete clubes receberam convite da FFER para participar do encontro que devem confirmar participação até as 18h da próxima terça feira, 13 de janeiro.
Durante a reunião virtual devem ser abordados temas como regulamento específico da competição, aspectos complexos das regras do jogo, como impedimento, mão, entrada e disputa entre outros assuntos pertinentes. A participação dos treinadores e capitães dos clubes que participam da competição é fundamental para a fluidez dos jogos.
O Departamento de Competição da FFER encaminhou convite aos clubes, Barcelona de Rondônia, Sport Genus, Gazin Porto Velho, Rondoniense Social Clube, Ji-Paraná Futebol Clube, Guaporé Futebol Clube e a Sociedade Esportiva União Cacoalense.
